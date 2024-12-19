وزير الداخلية اللبناني: عممنا صورا في مطار بيروت لمطلوبي النظام السوري السابق- (فيديو)

بيروت: أعلن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية بسام مولوي، الخميس، عن وجود إجراءات مشددة في مطار رفيق الحريري الدولي (مطار بيروت) بحق مسؤولين سوريين مطلوبين في النظام السوري السابق.

وقال مولوي، ردا على سؤال عن الإجراءات بحق المسؤولين السوريين في النظام السوري السابق الذين يغادرون إلى الخارج عبر مطار بيروت: “المطلوبون من النظام السوري السابق عممت صورهم في قاعات الوصول وفي الصالونات وفي المنافذ ولا يمكن أن يحصل خطأ أمني في المطار”.

وأضاف، في تصريح خلال جولة في مطار بيروت: “هذه الإجراءات المتخذة بالتعاون مع كل الأجهزة الأمنية ولا يمر أي مطلوب من مطار بيروت لا واصل ولا مغادر”.

وأكد مولوي “على تطبيق القوانين ولا يمكننا أن نوقف أي شخص إلا إذا كان عليه مذكرات عدلية أو إشارات قضائية وبناء لإشارة القضاء. ولا يقبل أي قاض أن يقوم أي عنصر أمني بتوقيف شخص غير مطلوب”.

وعن تلقيه إشارات من الإدارة السورية الجديدة قال مولوي: “لا يوجد أي شيء رسمي والإدارة السورية الجديدة تعزز مواقعها عند الحدود مع سوريا من جهة المصنع في البقاع شرق لبنان، والأجهزة الأمنية اللبنانية والأمن العام والجيش اللبناني يقومون بواجباتهم وفقا للقوانين اللبنانية”.

وأوضح أن جولته في المطار “لها هدف الاطمئنان على المطار خلال الأعياد، ورؤية عن قرب الإجراءات التفتيشية للمغادرين والواصلين والتفتيش المشدد على كل أنواع الشحن التي يتخذها جهاز أمن المطار”.

وأشار إلى أن “المطار بحالة جيدة وبأحسن حالاته وكل عناصر أمن المطار من مختلف الأجهزة الأمنية يقومون بواجباتهم لحماية المواطنين وحماية المطار والطيران المدني”.

وعن الهواجس الأمنية على المطار من تداعيات الحرب الإسرائيلية على لبنان، قال مولوي: “خلال فترة الحرب بقي جهاز أمن المطار يقوم بواجباته بجهد مضاعف وتفتيش كل الواصلين وتطبيق القوانين على الجميع، وهناك نقاط تفتيش جديدة في المطار خصوصا عند الوصول ويتم التدقيق بالشحن والإجراءات مشددة وستبقى مشددة تطبيقا للقوانين”.

(د ب أ)