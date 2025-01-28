وزير الداخلية يدافع عنه وقانونيو المعارضة اعتبروه «نصاً قمعياً خطيراً»

نواكشوط – «القدس العربي»: مع أن خبراء القانون في المعارضة الموريتانية وقادتها اعتبروا أن قانون الأحزاب المعدل «نص قمعي خطير مجاز خارج التشاور»، ورغم ما أثاره تعديل هذا القانون من جدل في الساحة السياسية الموريتانية، فقد أقر البرلمان الموريتاني الذي يسيطر عليه نواب حزب الإنصاف الحاكم، أمس، بدون أي تعديل، القانون رقم 001 -25، الذي يقضي بتعديل بعض أحكام الأمر القانوني رقم 024-91 الصادر بتاريخ 25 تموز/ يوليو 1991، المعدل، المتضمن قانون الأحزاب السياسية.

ودافع وزير الداخلية الموريتاني، محمد أحمد ولد محمد الأمين، عن القانون المعدل في ردود على انتقادات وجهها نواب المعارضة لهذا النص، حيث أكد «أن نضج التجربة الديمقراطية في موريتانيا، والتعددية الحزبية التي تميزت بها، وروح التهدئة السياسية الناتجة عن سياسة الانفتاح والتشاور مع جميع مكونات الطيف السياسي من الأغلبية والمعارضة التي أقامها رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، تستوجب مراجعة الأمر القانوني المتعلق بالأحزاب السياسية لملاءمته مع الواقع السياسي الجديد».

وأوضح «أن القانون الجديد تضمن جملة من الإصلاحات الجوهرية تتعلق بشروط إنشاء الأحزاب السياسية وسيرها وحلها؛ كما حدد مرحلة انتقالية للأحزاب السياسية القائمة مدتها سنة كاملة للاستجابة لأحكام القانون الجديد باستثناء تلك المتعلقة بالترخيص، وذلك تحت طائلة الحل».

وأشار الوزير إلى «أن الإصلاحات الجوهرية التي تضمنها مشروع القانون الحالي تأتي بعد ملاحظة أن الأحكام الواردة في قانون الأحزاب السياسية الصادر قبل 35 سنة قد تقادمت وأصبح من الضروري ملاءمتها مع تطور الأوضاع الاجتماعية والسياسية».

البرلمان الموريتاني يصادق على قانون الأحزاب المثير

وأوضح الوزير «أن التشاور حول هذه الإصلاحات بدأ بتنظيم أيام تشاورية شارك فيها مختلف الفاعلين المعنيين، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني بمعناه الواسع، ثم تواصل بعد ذلك من خلال التشاور مع الفاعلين أيضاً حول الصيغة النهائية للوثيقة الصادرة عن الأيام التشاورية».

وأكد «أن الإصلاحات المقترحة لا ينبغي النظر إليها على أنها محاولة تقييد حرية التنظيم، بل هي مستوى من الحرص على ترشيد المجال السياسي أملته التجربة الذاتية للبلد والتجارب الناجحة التي تم الاطلاع عليها»؛ مشيراً «إلى أن المشروع لم يتضمن إحالة إلى أي مرسوم تطبيقي حرصاً على المحافظة على مضمون الإصلاحات المقترحة من التحريف».

وبعد الانتقادات الشديدة التي وجهها قادة أحزاب المعارضة لتعديل قانون الأحزاب، أكد الخبيران القانونيان عمر ولد حمادي ولو كورمو عبدول وهما فقيهان قانونيان مبرزان، في دراسة فنية مشتركة للقانون «أن القانون الجديد يمثل انحرافاً خطيراً عن مسار دولة القانون، حيث يقوض المبادئ الديمقراطية ويُظهر نزعة سلطوية للتحكم في المجال السياسي؛ كما أشارا إلى أن المشروع قد يدفع الفاعلين السياسيين إلى البحث عن بدائل غير ديمقراطية للتعبير عن الخلافات السياسية، ما يعيد إلى الأذهان ممارسات اعتُقد أنها أصبحت جزءاً من الماضي».

واعتبر الخبيران «أن القانون الجديد يمثل تهديداً خطيراً للحريات العامة وللطابع التعددي للديمقراطية الناشئة في البلاد؛ كما أنه يعكس، حسب رأيهما، نزعة سلطوية تهدف إلى التحكم في الحياة العامة وتقليص أي فرص للتناوب الديمقراطي الحقيقي».

وأضافا «أن القانون ينتهك عدة مواد دستورية مثل المواد 10 و11 و99، بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها موريتانيا؛ كما يبرز ديناميكيتين مقلقتين هما تعقيد إنشاء الأحزاب السياسية إلى حد كبير، وجعل حلها أمراً سهلاً وبسيطاً، وهو ما يمثل تراجعاً عن القواعد الديمقراطية».

وأكد الخبيران «أن مشروع القانون لا يلتزم بالشروط الصارمة التي يجب أن تحكم تقييد الحقوق السياسية وفقاً للدستور والالتزامات الدولية، مثل وضوح القيود في القانون، وضمان ضرورتها وتناسبها في مجتمع ديمقراطي؛ كما أن صياغة المشروع تمت في سياق غامض يفتقر إلى الشفافية والتشاور الوطني الشامل الذي وُعِد به».

وتناولت الدراسة القانونية الممارسات الحكومية السابقة، حيث أشار معداها «إلى رفض وزارة الداخلية معالجة طلبات ترخيص الأحزاب السياسية لسنوات طويلة بحجة «عقلنة المشهد السياسي»، وهو ما اعتبراه «انتهاكاً للقوانين القائمة».

وتحدث الخبيران عما سمياه «ظاهرة الأوليغارشية السياسية التي تفاقمت بسبب سيطرة رجال الأعمال والطامحين على الحياة العامة من خلال صفقات مالية تُبرم لاستئجار الأحزاب قبل كل موسم انتخابي».

ومن الشروط المثيرة للجدل التي نص عليها القانون، وفقاً للخبيرين، إلزام الأحزاب بتقديم قائمة تضم 5000 عضو موزعين على نصف مناطق البلاد، وإلزام نصف المؤسسين بحمل شهادات جامعية، ووصف الخبيران هذه الشروط بـ «التمييزية وغير الواقعية في ظل ارتفاع نسبة الأمية ومحدودية الثقة في نظام التعليم المحلي».

وعن تأثير المشروع على الحياة السياسية، اعتبرت الدراسة «أن المشروع يربط بقاء الأحزاب بمشاركتها في جميع الاستحقاقات الانتخابية وتحقيقها نسباً محددة من الأصوات، مما يُقصي الأحزاب الناشئة ويحد من تطورها الطبيعي؛ وهذا النهج يعكس، وفقاً للخبيرين، «رغبة في احتكار المشهد السياسي وإقصاء المعارضة، ما يعمّق أزمة الثقة ويهدد الاستقرار السياسي».