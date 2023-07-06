وزير الداخلية: 90% ممن قُبض عليهم بسبب أعمال العنف بعد مقتل نائل هم فرنسيون  

باريس- “القدس العربي”:

خلال رده على أسئلة النواب في الجمعية الوطنية الفرنسية يوم الأربعاء، ثم الاستماع إليه في اليوم الموالي بمجلس الشيوخ أمام لجنة القانون حول أعمال العنف والشغب التي أشعلتها وفاة المراهق نائل (17 عاماً) بعدما أطلق عليه شرطي الرصاص في ضاحية “نانتير” الباريسية؛ قال وزير الداخلية الفرنسي، جيرار دارمانان: “لا نريد كراهية الشرطة ولا كراهية الأجانب ولكن نريد حب الجمهورية”، وذلك ردا على نواب اليمين المتطرف واليسار الراديكالي.

Gérald Darmanin: "Nous ne voulons ni de la haine des policiers ni de la haine des étrangers mais nous voulons de l'amour de la République" pic.twitter.com/u4yA1rQpTW — BFMTV (@BFMTV) July 4, 2023

وانتقد وزير الداخلية الفرنسي “الخلط في النقاشات” لدى بعض السياسيين، مشددا على أن الكثير من السياسيين ( نواب و وزراء) يأتون من الأحياء ويحبون فرنسا، على حد قوله.

كما أكد دارمانان أنه تم اعتقال 4 آلاف شخص، متوسط أعمارهم 17 عاما، على خلفية أعمال العنف والتخريب والنهب التي شهدتها البلاد الأسبوع الماضي عقب مقتل الشاب نائل. 60% منهم غير معروفين لدى الشرطة.

وأوضح أن 90% من هؤلاء الأشخاص الذين تم توقيفهم هم فرنسيون، بينما لم يتجاوز عدد الأجانب الذين تم توقيفهم 10%، وتم إلقاء القبض على 40 أجنبياً بدون وثائق؛ مشدداً على أن السؤال اليوم هو عن المجرمين الشباب وليس الأجانب، على حد تعبيره.

«Moins de 10% des 4.000 interpellés étaient étrangers», selon Gérald Darmanin pic.twitter.com/e9SorIRMST — CNEWS (@CNEWS) July 4, 2023

وقال الوزير إنه يجب عدم الخلط بين كل شيء، موضحاً أنه تم توجيه الاتهام إلى رجل شرطة، ولم يتم توجيه الاتهام إلى جميع رجال الشرطة. كما أن بعض المواطنين نهبوا المحلات والمتاجر، وليس كل المواطنين فعلوا ذلك.