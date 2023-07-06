سياسة | دولي | أوروبا

وزير الداخلية: 90% ممن قُبض عليهم بسبب أعمال العنف بعد مقتل نائل هم فرنسيون  

منذ ساعة واحدة

حجم الخط
0

 باريس- “القدس العربي”:

خلال رده على أسئلة النواب في الجمعية الوطنية الفرنسية يوم الأربعاء، ثم الاستماع إليه في اليوم الموالي بمجلس الشيوخ أمام لجنة القانون حول أعمال العنف والشغب التي أشعلتها وفاة المراهق نائل (17 عاماً) بعدما أطلق عليه شرطي الرصاص في ضاحية “نانتير” الباريسية؛ قال وزير الداخلية الفرنسي، جيرار دارمانان: “لا نريد كراهية الشرطة ولا كراهية الأجانب ولكن نريد حب الجمهورية”، وذلك ردا على نواب اليمين المتطرف واليسار الراديكالي.

وانتقد وزير الداخلية الفرنسي “الخلط  في النقاشات” لدى بعض السياسيين، مشددا على أن الكثير من السياسيين ( نواب و وزراء) يأتون من الأحياء ويحبون فرنسا، على حد قوله.

كما أكد دارمانان أنه تم اعتقال 4 آلاف شخص، متوسط أعمارهم 17 عاما، على خلفية أعمال العنف والتخريب والنهب التي شهدتها البلاد الأسبوع الماضي عقب مقتل الشاب نائل. 60% منهم غير معروفين لدى الشرطة.

وأوضح أن 90% من هؤلاء الأشخاص الذين تم توقيفهم هم فرنسيون، بينما لم يتجاوز عدد الأجانب الذين تم توقيفهم 10%، وتم إلقاء القبض على 40 أجنبياً بدون وثائق؛ مشدداً على أن السؤال اليوم هو عن المجرمين الشباب وليس الأجانب، على حد تعبيره.

وقال الوزير إنه يجب عدم الخلط بين كل شيء، موضحاً أنه تم توجيه الاتهام إلى رجل شرطة، ولم يتم توجيه الاتهام إلى جميع رجال الشرطة. كما أن بعض المواطنين نهبوا المحلات والمتاجر، وليس كل المواطنين فعلوا ذلك.

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

تحقيق فرنسي بمزاعم عن مشاركة جنود من مشاة البحرية في قمع مثيري الشغب
منذ 4 ساعات
غضب في فرنسا بعد تصريح لبرلماني عن المحتجين: رجعوا إلى أصولهم العرقية
منذ 10 ساعات
ماكرون يستقبل رؤساء البلديات وتراجع أعمال الشغب في فرنسا
5 - يوليو - 2023
كاتب في “لوفيغارو”: فرنسا لم تعد مثالا في أوروبا
4 - يوليو - 2023

إشترك في قائمتنا البريدية