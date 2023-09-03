وزير الدفاع: أوكرانيا تتوقع طفرة في إنتاج الطائرات المُسيرة

كييف: قال وزير الدفاع الأوكراني أولكسي ريزنيكوف اليوم الأحد إن كييف تعتزم زيادة إنتاج الطائرات المُسيرة في وقت مبكر من هذا الخريف مع شنها مزيدا من الهجمات بهذه الطائرات على أراض روسية.

وزادت وتيرة هذه الهجمات في الأسابيع القليلة الماضية، إذ ضربت العشرات منها روسيا في وقت واحد في بعض الأيام، ووصلت حتى مدينة بسكوف غرب البلاد، على بعد نحو 600 كيلومتر من أوكرانيا.

وتستخدم كييف الطائرات المسيرة لمهاجمة المطارات والسفن والجسر المؤدي إلى شبه جزيرة القرم.

وقال ريزنيكوف لوكالة الأنباء ألأوكرانية الحكومية “أعتقد أن هذا الخريف سيشهد طفرة في إنتاج طائرات مسيرة أوكرانية مختلفة، طائرة وعائمة وزاحفة، إلخ، وسيواصل ذلك النمو من حيث الحجم”.

وأوضح أن أحد أسباب نمو الإنتاج هو أن السلطات خففت لوائح وقوانين مختلفة.

(رويترز)