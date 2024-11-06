وزير الدفاع الألماني يتوقع موافقة مجلس الوزراء على خططه بشأن الخدمة العسكرية الجديدة

برلين: يتوقع وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس أن يوافق مجلس الوزراء على خططه بشأن الخدمة العسكرية الجديدة اليوم الأربعاء.

وقبل اجتماع مجلس الوزارء أشار بيستوريوس إلى الوضع الأمني المتغير في أوروبا والحاجة إلى احتياطي عسكري أكبر بكثير مما هو عليه الآن.

وقال: “المساهمة الألمانية في دفاع التحالف تتطلب حجما دفاعيا يبلغ حوالي 460 ألف جندي على المدى الطويل. جزء كبير منهم، أي حوالي 260 ألف جندي، يجب تنشئتهم من الاحتياط”.

وتزايدت في الآونة الأخيرة مخاوف تتعلق بعدد أفراد الجيش الألماني. وحتى يونيو/ حزيران الماضي انخفض عدد الجنود إلى أقل من 180 ألف رجل وامرأة. ويوجد أيضا حوالي 60 ألفا من جنود الاحتياط المعينين، أي المدمجين بشكل دائم.

وتم تعليق الخدمة العسكرية الإلزامية في ألمانيا عام 2011 في عهد وزير الدفاع الأسبق كارل-تيودور تسو غوتنبرغ بعد 55 عاما من تطبيقه. وكان هذا بمثابة إلغاء للخدمة العسكرية والمجتمعية، وتم حل جميع هياكل الخدمة العسكرية الإلزامية تقريبا.

ومع ذلك، ينص قانون الخدمة العسكرية الإلزامية على إحياء الخدمة العسكرية الإلزامية للرجال إذا أعلن البرلمان الاتحادي (بوندستاغ) حالة التوتر والدفاع، إلا أنه لا توجد حتى الآن استعدادات ملموسة لتطبيق مثل هذه الحالة بعد عام 2011.

(د ب أ)