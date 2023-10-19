وزير الدفاع الألماني يحذر من تقليص أو سحب بعثة الأمم المتحدة في لبنان

برلين: حذر وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس اليوم الخميس من سحب بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (يونيفيل) العاملة منذ زمن طويل في لبنان في وقت يشهد تصعيدا على الحدود بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وقال للصحافيين على متن السفينة الحربية الألمانية أولدنبورغ التابعة لمهمة الأمم المتحدة والراسية في مرفأ بيروت إن خفض أو سحب قوات اليونيفيل سيكون إشارة خاطئة في هذا الوقت.

وتعمل قوات اليونيفيل في لبنان منذ عام 1978 للحفاظ على السلام على طول الحدود مع إسرائيل، وتم توسيعها بموجب قرار الأمم المتحدة الذي أوقف الحرب بين إسرائيل وحزب الله في جنوب لبنان عام 2006.

(رويترز)