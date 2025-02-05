سياسة | دولي | الولايات المتحدة

وزير الدفاع الأمريكي: الجيش مستعد لدراسة جميع الخيارات بشأن غزة

5 - فبراير - 2025

وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو

واشنطن: قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث اليوم الأربعاء إن البنتاغون مستعد لدراسة جميع الخيارات بشأن قطاع غزة، وذلك بعد يوم من تصريحات للرئيس دونالد ترامب قال خلالها إنه يرغب في أن تسيطر الولايات المتحدة على قطاع غزة وتعيد تطويره.

وأضاف هيغسيث قبل اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مقر وزارة الدفاع “أود أن أقول فقط، فيما يتعلق بمسألة غزة، إن تعريف الجنون هو محاولة تكرار الأمر ذاته”.

وتابع “الرئيس مستعد للتفكير خارج الصندوق، والبحث عن طرق جديدة وفريدة وديناميكية لحل المشاكل التي بدت مستعصية… نحن مستعدون لدراسة جميع الخيارات”.

(رويترز)

  1. يقول عربي:
    فبراير 6, 2025 الساعة 8:13 ص

    انه فرض “” السلام الامريكي الصهيوني “” بالقوة و تمليك العقار بالكامل لليهود ومسح كل فلسطين من تاريخ الامة العربية و الاسلامية انه ترامب الجنون الامريكي على طريقة الوستران و السطو و النهب فهو محاط بزمرة من الوزراء و المستشارين الدين يصفهم الامريكهم بالمجانيين و الحمقى فكيف سيتصرف العرب مع تهجير الفلسطين و طرد اهلها الى خارج القدس و المسجد الاقصى ان العرب حتما سينددون ثم يوقعون التهجير و التطبيع معا وكان لم يكن شيئا هدا عهد فلسطين بالعرب

  2. يقول أمريكا في خدمة إسرائيل🚀🔥:
    فبراير 6, 2025 الساعة 8:28 ص

    كلام وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث يعني أن الجيش الأمريكي سيعوض الجيش الإسرائيلي في غزة.

  3. يقول عزيز عزيز:
    فبراير 6, 2025 الساعة 9:02 ص

    فعلا وافق شن طبقه عاىًرأي الكثل. وزير دفاع متهم بالاغتصاب ورئيس دوله مدان بالاغتصاب ومجرم الحرب نتناياهو . مغتصب الأرض . ماذ تتوقعون عندما يلتقي هؤلاء مع بعض.. سوف ينتج عنه افكار اجراميه اكبر… تطور ملفت حيث لن يبقى شخص له حد من الأخلاق يكمنه ان يتجاهل الوجه الفاشي النادي العنصري القبيح لهؤلاء القتله المغتصبون

  4. يقول هل تعرفون الآن لماذا توقفت الحرب في غزة🔥:
    فبراير 6, 2025 الساعة 9:18 ص

    إسرائيل دخلت في حرب ضد غزة طيلة شهور🔥وكان هدف إسرائيل هو طرد سكان غزة🔥 هذه الحرب قتلت النساء والأطفال🔥 والعالم كله إكتشف بأن هذه الحرب هي حرب إبادة🔥 وجاء دونالد ترامب وقال للسيد نتانياهو: ” يمكنكم أن تطردوا سكان غزة دون أن تطلقوا رصاصة واحدة🔥 وأعطى ترامب الخطة من أجل طرد سكان غزة🔥 دون أن تطلق عليهم إسرائيل رصاصة واحدة🔥

