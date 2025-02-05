وزير الدفاع الأمريكي: الجيش مستعد لدراسة جميع الخيارات بشأن غزة

واشنطن: قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث اليوم الأربعاء إن البنتاغون مستعد لدراسة جميع الخيارات بشأن قطاع غزة، وذلك بعد يوم من تصريحات للرئيس دونالد ترامب قال خلالها إنه يرغب في أن تسيطر الولايات المتحدة على قطاع غزة وتعيد تطويره.

وأضاف هيغسيث قبل اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مقر وزارة الدفاع “أود أن أقول فقط، فيما يتعلق بمسألة غزة، إن تعريف الجنون هو محاولة تكرار الأمر ذاته”.

وتابع “الرئيس مستعد للتفكير خارج الصندوق، والبحث عن طرق جديدة وفريدة وديناميكية لحل المشاكل التي بدت مستعصية… نحن مستعدون لدراسة جميع الخيارات”.

Pete Hegseth, the US Secretary of defence, hosts an honour cordon for Israeli Prime Minister Binyamin Netanyahu. pic.twitter.com/jYG2DboCan — Alex Kennedy (@therealmindman) February 5, 2025

Pete Hegseth tells Benjamin Netanyahu that they have “supplied munitions that were previously not supplied that are useful in eradicating radical enemies.” Trump released Biden’s hold on 2,000 pound bombs that could be used to level civilian areas.pic.twitter.com/7sAjxFXcjD — Art Candee 🍿🥤 (@ArtCandee) February 5, 2025

(رويترز)