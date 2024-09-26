وزير الدفاع الأمريكي: الحرب الشاملة ستكون مدمّرة لإسرائيل ولبنان

لندن: حذّر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الخميس من أن حربا شاملة بين إسرائيل وحزب الله ستكون مدمّرة للدولة العبرية ولبنان على السواء، داعيا لحل دبلوماسي يضع حدا للتصعيد بين الطرفين.
وقال أوستن في لندن إن “الحرب الشاملة بين حزب الله وإسرائيل قد تكون مدمّرة للطرفين”، مشيرا الى أن وقف إطلاق النار بينهما “قد يمكن الافادة منه لانجاز وتطبيق اتفاق لضمان وقف إطلاق النار في غزة”.
(أ ف ب)
ولكم أيضا يا عصابة البانتاغون الأمريكي العفن النتن الذي يرسل أسلحته للشرق الأوسط التعيس يا ليبيد أطفال ونساء غزة وفلسطين ولبنان واليمن والعراق و سوريا هذي عقود وعقود،. فاللهم دمر أمريكا وتل أبيب بجاه النبي محمد الحبيب مثلما دمروا غزة ولبنان واليمن وسوريا والعراق ✌️🇱🇧🇵🇸☹️☝️🚀🐒🔥
هزيمة عصابة الشر الصهيو نازية الفاشية الحقيرة النتنة المدعومة بالسلاح الأمريكي القذر هذي عقود وعقود وعقود يعني هزيمة أمريكا اللعينة الخبيثة راعية الإرهاب الصهيوني النازي الفاشي الدموي المجرم الذي يبيد البشر والحجر في فلسطين منذ 1948 ✌️🇵🇸🇱🇧☹️☝️🚀🐒🔥
هه وستكون مدمرة أيضا لسمعة أمريكا وبنتاغونها العفن النتن الذي عاث سفكا بدماء أطفال ونساء غزة العزة هذي شهور وشهور وشهور وهم يقصفون الغزاوييين بالصواريخ الأمريكية القذرة التي تحول أجسادهم الطرية إلى أشلاء ورب السماء إن انتقام الله لشديد إنه قادم يا عصابة الشر الصهيو أمريكية الغربية الحاقدة الغادرة الجبانة ✌️🇱🇧🇵🇸☹️☝️🚀🐒🔥🚀