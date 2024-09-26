وزير الدفاع الأمريكي: الحرب الشاملة ستكون مدمّرة لإسرائيل ولبنان

لندن: حذّر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الخميس من أن حربا شاملة بين إسرائيل وحزب الله ستكون مدمّرة للدولة العبرية ولبنان على السواء، داعيا لحل دبلوماسي يضع حدا للتصعيد بين الطرفين.

وقال أوستن في لندن إن “الحرب الشاملة بين حزب الله وإسرائيل قد تكون مدمّرة للطرفين”، مشيرا الى أن وقف إطلاق النار بينهما “قد يمكن الافادة منه لانجاز وتطبيق اتفاق لضمان وقف إطلاق النار في غزة”.

(أ ف ب)