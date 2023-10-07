وزير الدفاع الأمريكي الأسبق يتوقع تداعيات دائمة “للفشل الاستخباري الإسرائيلي”

واشنطن- “القدس العربي”: وصف مارك إسبر، وزير الدفاع الأمريكي الأسبق، هجوم حركة حماس المفاجئ على إسرائيل بأنه فشل استخباراتي، وأشار إلى أنه سيكون له تأثير مضاعف دائم.

وقال إسبر خلال مقابلة يوم السبت مع شبكة فوكس نيوز: “لقد فوجئ الإسرائيليون تمامًا ولا يمكنك قول أي شيء، ولكنه كان فشلًا استخباراتيًا”.

وأضاف “أعتقد أننا نتعامل مع وضع تكتيكي و”فظيع” على الأرض، لكن هذا سوف يتضاعف بطرق متعددة، لأنه فشل ذريع”.

وتساءل إسبر عما إذا كانت إسرائيل ستقف خلف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أم أن ذلك سيتسبب في انهيار حكومته.

وقال إسبر: “سيكون هذا أحد آثار هذا الأمر الذي لم تتم مناقشته حتى الآن”.

واستشهد 242 فلسطينياً وقُتل ما لا يقل عن 300 إسرائيلي في القتال حتى الآن، وفقا لتقارير وسائل الإعلام الإسرائيلية والحكومة الفلسطينية.