وزير الدفاع الأمريكي: المدنيون “مركز الثقل” في حرب غزة

واشنطن: أدلى وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم السبت، بأقوى تصريحاته حتى الآن حول ضرورة أن تحمي إسرائيل المدنيين في غزة، واصفا إياهم بأنهم مركز الثقل في حرب إسرائيل مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) ومحذرا من مخاطر تطرفهم.
وذكر أوستن “في هذا النوع من القتال، مركز الثقل هو السكان المدنيون. وإن دفعتهم إلى أذرع العدو، فستعجل هزيمة استراتيجية تحل محل نصر تكتيكي”، معولا على خبرته بصفته جنرالا بأربعة نجوم خاض المعركة ضد تنظيم “الدولة”.
وأضاف “لذا، دأبت على أن أوضح لقادة إسرائيل أن حماية المدنيين الفلسطينيين في غزة هي مسؤولية أخلاقية وضرورة استراتيجية”.
وحثت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي إسرائيل أيضا، اليوم السبت، على بذل مزيد من الجهود لحماية المدنيين الفلسطينيين.
(رويترز)
شكر الله سعيكم.
كرءيسك ووزير خارجيتك، كذاب اشر.
نعم كيف لا لكن الله فوقكم نصر الرحمن هو الذي سوف يكون ليس نصر الشيطان فالعاروري قال ان لا هدنه و لكن وقف إطلاق النار يتم بعده تبادل الأسري وهذه هي الحقيقة التي يعرفها العدو وتأكدت بقول هذا الرجل العاروري والسلام علي فلسطين من البحر الي النهر
لم أعد أطيق سماع كلام المسؤولين الأمريكيين لأنه يستفز كل إنسان حر وشريف فهم يبعثون القنابل لقتل الغزاويين وتدمير بيوتهم ويقدمون لهم الخيام بدلها ويدعون أنهم أبرياء وأياديهم ملطخة بالدماء ، هذه هي حقوق الإنسان التي يكذبون بها علينا
الهدف يبرر الوسيلة..انهم يتبعون نهج الكذب والدجل ..لهم برنامج وخطط ينفءونها وهم يشعرون بارتياح من خلال قياسهم قوة ردة الفعل على المستوى العربي والإسلامي..فكل هذه الأصوات التي ترفع من خلال الجماهير بالعالم لاتهز بهم شعرة..فلايقك الحديد الاالحديد والذي يؤخذ بالقوة لايستعاد الابالقوة ولنا أمثلة لتجارب عديدة.. من حرب فيتنام مرورا بأفغانستان وصولا إلى العراق….العرب امة مخذولة تعيش على مخدر النفط..تعودوا على الذل والصراخ والتهريج والنطق بالفتاوى حسب طلب الحاكم…وهؤلاء الشبوخ امست لهم شركات ذات مسؤولية محدودة..كشركات الدلفري للاكل.. تطلب منهم فتوة اي وجبة..لهم وصفات .يصعون جملة على جملة ..يعلبوها ويرسلوها عبر مرايليهم..كصحف ..وتلفزة ووسائل أعلام.. لهم ارقام حسابات يجري الدفع لهم دون تسليم مباشر.
تبا لكم .
أمريكا الإرهابية شريك مباشر في كل مجزرة وحرب الإبادة في غزة
وزير الدفاع الأمريكي يعلنها صريحة لن نسمح لحماس بالانتصار، وهذا تأكيد أن حماس انتصرت والجيش الإسرائيلي هزم، وأنهك وبات يتخبط، وهو تلويح أمريكي صريح بالتدخل المباشر.
صحيح أمريكا لن تسمح لحماس بالانتصار، لكن الله وعلى لسان رسوله في الأحاديث الصحيحة، وبالقرآن الكريم في سورة الإسراء وعد أمتنا بالنصر والتمكين.
حماس منصورة من الله ولن يضرها من عاداها ومن خذلها أو تكالب عليها. لهذا يتعجبون كيف لم تنهار وتستسلم حماس الى اليوم؟! إن الله معنا.
الرئيس جو بايدن. لقد فتحتم ثغرة بإرسال آلاف الأطنان من الأسلحة للكيان الصهيوني إلى مجموعة غير معترف بها في العالم، أنتم تساعدون الإرهاب المنظم، أرسلتم ذخائر وطائرات وحاملات طائرات ودبابات وطعام وغيرها من وسائل النقل. ومعدات الاعتراض. الكيان الصهيوني لم يعرف كيفية استخدام هذه القنابل تنفيذاً لتعليمات الرئيس جو بايدن وهؤلاء كبار المسؤولين العسكريين، يتم إسقاط هذه القنابل على المواقع العسكرية والمطارات والموانئ ومصانع تصنيع الأسلحة الثقيلة، وقد عمل الرئيس جو بايدن الكيان الصهيوني منذ أيام وليالي لتحديد أهداف ومعايير التفجيرات، إلا أن الأطفال والنساء والشيوخ يخبرونك أن هذه القنابل منخفضة الطاقة، لذلك يحاول الرئيس جو بايدن إرسال قنابل ذرية أو هيدروجينية.
يا قتالا مجرمون