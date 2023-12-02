وزير الدفاع الأمريكي: المدنيون “مركز الثقل” في حرب غزة

واشنطن: أدلى وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم السبت، بأقوى تصريحاته حتى الآن حول ضرورة أن تحمي إسرائيل المدنيين في غزة، واصفا إياهم بأنهم مركز الثقل في حرب إسرائيل مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) ومحذرا من مخاطر تطرفهم.

وذكر أوستن “في هذا النوع من القتال، مركز الثقل هو السكان المدنيون. وإن دفعتهم إلى أذرع العدو، فستعجل هزيمة استراتيجية تحل محل نصر تكتيكي”، معولا على خبرته بصفته جنرالا بأربعة نجوم خاض المعركة ضد تنظيم “الدولة”.

وأضاف “لذا، دأبت على أن أوضح لقادة إسرائيل أن حماية المدنيين الفلسطينيين في غزة هي مسؤولية أخلاقية وضرورة استراتيجية”.

وحثت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي إسرائيل أيضا، اليوم السبت، على بذل مزيد من الجهود لحماية المدنيين الفلسطينيين.

(رويترز)