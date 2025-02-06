وزير الدفاع الأمريكي بشأن التواجد العسكري في غزة: “نحن بعيدون جدًا عن ذلك”

واشنطن- “القدس العربي”: قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، يوم الأربعاء، إن الجيش بعيد كل البعد عن نشر قوات في غزة، ما يثير الشكوك حول أي تدخل فوري في القطاع الساحلي المحاصر بعد أن اقترح الرئيس دونالد ترامب أن تسيطر الولايات المتحدة على القطاع.

وقال هيغسيث لشبكة فوكس نيوز إن أي نشر محتمل للقوات الأمريكية في المنطقة سوف يتضمن مناقشات مفصلة مع ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو وحلفاء الولايات المتحدة وشركائها.

وأضاف “لقد أصبحنا بعيدين جدًا عن ذلك”، وقال “إنها محادثة طويلة”.

لكن هيغسيث دافع عن اقتراح ترامب بأن تساعد الولايات المتحدة في إعادة بناء غزة التي دمرتها الحرب الإسرائيلية.

وقال الوزير “كل الخيارات مطروحة على الطاولة، ولن نحدد بالضبط ما الذي سنفعله أو ما الذي لن نفعله في هذا السياق”.

وفي مؤتمر صحافي عقده يوم الثلاثاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، طرح ترامب فكرة أن “تسيطر الولايات المتحدة على قطاع غزة، وسوف نقوم بعمل ما فيه”، داعيا إلى إنشاء “ريفييرا الشرق الأوسط”.

وقد أثار هذا الاقتراح ردود فعل سلبية فورية من الدول العربية والديمقراطيين، الذين رفضوا تهجير الفلسطينيين.

ولكن الجمهوريين دافعوا عن الرئيس، حيث وصف رئيس مجلس النواب مايك جونسون (جمهوري من لويزيانا) خطة غزة بأنها خطوة “جريئة” و”حاسمة”. ولكن آخرين شككوا فيها ، ومنهم السيناتور راند بول (جمهوري من كنتاكي).

وعزز ترامب الفكرة يوم الخميس، وكتب في منشور على موقع Truth Social أن إسرائيل ستسلم غزة للولايات المتحدة بعد انتهاء حربها ضد حماس. وقال إن المواطنين الفلسطينيين سوف يتم نقلهم إلى “مجتمعات أكثر أمانا وجمالا، مع منازل جديدة وحديثة في المنطقة”.

وكتب “لقد كان من الممكن أن تتاح لهم الفرصة في الواقع لكي يكونوا سعداء وآمنين وأحرارًا”، “إن الولايات المتحدة، بالتعاون مع فرق التطوير الرائعة من مختلف أنحاء العالم، سوف تبدأ ببطء وبعناية في بناء ما سيصبح واحدًا من أعظم وأروع التطورات من نوعه على وجه الأرض”.

كما قال الرئيس إنه لن تكون هناك حاجة إلى جنود أمريكيين لتنفيذ الخطة، متراجعا عن تعليقات أدلى بها، والتي أشارت إلى أن العكس قد يكون صحيحاً.