وزير الدفاع الأمريكي: حماية الفلسطينيين من الأذى ضرورة أخلاقية واستراتيجية- (تدوينة)

واشنطن: قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن اليوم الثلاثاء إن حماية المدنيين الفلسطينيين من الأذى ضرورة أخلاقية واستراتيجية، واصفا الوضع في غزة بأنه “كارثة إنسانية”.

وأضاف في بداية اجتماعه مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت في مقر وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) “في غزة اليوم، عدد الضحايا المدنيين مرتفع للغاية وحجم المساعدات الإنسانية منخفض للغاية”.

وأردف “غزة تعاني كارثة إنسانية”.

وقال البيت الأبيض إن مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان أجرى محادثات اليوم مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت لليوم الثاني على التوالي.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير للصحافيين على متن طائرة الرئاسة، بينما كان الرئيس الأمريكي جو بايدن في طريقه إلى ولاية نورث كارولاينا، إن سوليفان وغالانت واصلا محادثاتهما التي بدأت أمس الاثنين بشأن صراع إسرائيل مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة.

يأتي الاجتماع فيما تراجعت العلاقات بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أدنى مستوى لها خلال الحرب.

كما يأتي بعد أن ألغى نتنياهو أمس الاثنين زيارة منفصلة إلى واشنطن لاثنين من كبار مساعديه اللذين كان من المقرر أن يستمعا إلى أفكار أمريكية بشأن بدائل تتعلق بالعمليات.

وانهارت علاقات نتنياهو ببايدن بسبب قرار واشنطن عدم استخدام حق النقض (الفيتو) ضد قرار لمجلس الأمن الدولي يسعى إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.

غالانت: مفاوضات إعادة المختطفين بغزة “تتطلب تكثيف الضغط العسكري”

من جهته، أبلغ وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، نظيره الأمريكي لويد أوستن أن المفاوضات الجارية لإعادة المحتجزين من مواطنيه في قطاع غزة “تتطلب تكثيف الضغط العسكري”.

وقال غالانت خلال اللقاء: “المفاوضات الجارية لعودة المختطفين تتطلب منا زيادة الضغط العسكري، والتكاتف في الجهود العسكرية والسياسية”.

מסיים פגישה עם מזכיר ההגנה הגנרל לויד אוסטין בפנטגון. דנו בהתקדמות הלחימה למיטוט חמאס, ושוחחנו על המאמצים להשבת החטופים המצריכים שילוב ידיים של ישראל וארה״ב. שיתוף הפעולה הכרחי לטובת המשך הלחימה וחיזוק היציבות האזורית. pic.twitter.com/4pj6KHrBLM — יואב גלנט – Yoav Gallant (@yoavgallant) March 26, 2024

وتشهد العاصمة القطرية الدوحة منذ أيام مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بوساطة قطرية مصرية، لكنها لم تتمخض بعد عن التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى.

وفي وقت سابق الثلاثاء، التقى غالانت خلال زيارته إلى واشنطن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

وعقب اللقاء قال غالانت في منشور على منصة “إكس”: “ناقشنا مواصلة عملنا العسكري المطلوب لتفكيك حماس والإجراءات الضرورية التي من شأنها أن تؤدي إلى سقوط حكمها”.

במחלקת המדינה, יחד עם מזכיר המדינה אנטוני בלינקן. שוחחנו על המשך פעולתנו הצבאית הנדרשת לפירוק החמאס ועל הפעולות הנחוצות שיקרבו את מיטוט שלטונו. גם בפני המזכיר בלינקן הדגשתי כי לא נעצור את הלחימה בעזה עד אשר נשיב את כל החטופים, והבהרתי שרק הכרעה ברורה תביא לסיום המלחמה. pic.twitter.com/FB3AcuiLbc — יואב גלנט – Yoav Gallant (@yoavgallant) March 26, 2024

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على غزة خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وفق مصادر فلسطينية، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى ارتكابها “إبادة جماعية”.

(وكالات)