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وزير الدفاع الأمريكي: حماية الفلسطينيين من الأذى ضرورة أخلاقية واستراتيجية- (تدوينة)

26 - مارس - 2024

وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن

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واشنطن: قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن اليوم الثلاثاء إن حماية المدنيين الفلسطينيين من الأذى ضرورة أخلاقية واستراتيجية، واصفا الوضع في غزة بأنه “كارثة إنسانية”.

وأضاف في بداية اجتماعه مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت في مقر وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) “في غزة اليوم، عدد الضحايا المدنيين مرتفع للغاية وحجم المساعدات الإنسانية منخفض للغاية”.

وأردف “غزة تعاني كارثة إنسانية”.

وقال البيت الأبيض إن مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان أجرى محادثات اليوم مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت لليوم الثاني على التوالي.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير للصحافيين على متن طائرة الرئاسة، بينما كان الرئيس الأمريكي جو بايدن في طريقه إلى ولاية نورث كارولاينا، إن سوليفان وغالانت واصلا محادثاتهما التي بدأت أمس الاثنين بشأن صراع إسرائيل مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة.

يأتي الاجتماع فيما تراجعت العلاقات بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أدنى مستوى لها خلال الحرب.

كما يأتي بعد أن ألغى نتنياهو أمس الاثنين زيارة منفصلة إلى واشنطن لاثنين من كبار مساعديه اللذين كان من المقرر أن يستمعا إلى أفكار أمريكية بشأن بدائل تتعلق بالعمليات.

وانهارت علاقات نتنياهو ببايدن بسبب قرار واشنطن عدم استخدام حق النقض (الفيتو) ضد قرار لمجلس الأمن الدولي يسعى إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.

غالانت: مفاوضات إعادة المختطفين بغزة “تتطلب تكثيف الضغط العسكري” 

من جهته، أبلغ وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، نظيره الأمريكي لويد أوستن أن المفاوضات الجارية لإعادة المحتجزين من مواطنيه في قطاع غزة “تتطلب تكثيف الضغط العسكري”.

وقال غالانت خلال اللقاء: “المفاوضات الجارية لعودة المختطفين تتطلب منا زيادة الضغط العسكري، والتكاتف في الجهود العسكرية والسياسية”.

وتشهد العاصمة القطرية الدوحة منذ أيام مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بوساطة قطرية مصرية، لكنها لم تتمخض بعد عن التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى.

وفي وقت سابق الثلاثاء، التقى غالانت خلال زيارته إلى واشنطن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

وعقب اللقاء قال غالانت في منشور على منصة “إكس”: “ناقشنا مواصلة عملنا العسكري المطلوب لتفكيك حماس والإجراءات الضرورية التي من شأنها أن تؤدي إلى سقوط حكمها”.

ويشن جيش  الاحتلال الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على غزة خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وفق مصادر فلسطينية، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى ارتكابها “إبادة جماعية”.

(وكالات)

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  1. يقول The Chef:
    مارس 26, 2024 الساعة 4:39 م

    “غزة تعاني كارثة إنسانية”.
    بكير وليش مغلب حالك؟؟؟

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  2. يقول فصل الخطاب:
    مارس 26, 2024 الساعة 4:50 م

    لعنة الله عليكم يا عصابة الأشرار الفجار المنافقين،. انظروا إلى رقم عداد أرواح شهداء فلسطين منذ 1948 ✌️🇵🇸✌️🇵🇸✌️🇵🇸

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  3. يقول فصل الخطاب:
    مارس 26, 2024 الساعة 6:03 م

    بعد إزهاق أكثر من 32 ألف روح في غزة العزة جلهم أطفال ونساء، عليكم اللعنة يا عصابة البانتاغون الأمريكي العفن النتن الذي يرسل أسلحته القذرة لقتل الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸✌️🇵🇸✌️🇵🇸✌️🇵🇸✌️

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