وزير الدفاع الأمريكي: دبابات أبرامز الأمريكية تسلم “قريبا” إلى أوكرانيا

قاعدة رامشتين الجوية: أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الثلاثاء، في ألمانيا أن أوكرانيا ستحصل “قريبا” على دبابات من طراز “أبرامز” من الولايات المتحدة.

وقال أوستن في افتتاح اجتماع مجموعة الاتصال حول الدفاع في أوكرانيا “يسعدني أن أعلن أن دبابات أم1 أبرامز التي تعهدت الولايات المتحدة تقديمها ستدخل أوكرانيا قريبا”.

وكانت واشنطن وعدت كييف بهذه الدبابات في مطلع السنة الحالية في إطار مساعدة قدرها 43 مليار دولار تعهدت الولايات المتحدة تقديمها منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022.

وسترسل الدبابات مع ذخائر باليورانيوم المنضب قادرة على اختراق الآليات المصفحة أعلن عنها في وقت سابق من الشهر الحالي.

وتثير هذه الذخائر جدلا بسبب ارتباطها بمشاكل صحية مثل السرطان وتشوهات خلقية في مناطق استخدمت فيها في نزاعات سابقة مع أنه لم يثبت بشكل قاطع أنها السبب في ذلك.

وتشن أوكرانيا منذ حزيران/يونيو هجوما مضادا لاستعادة مناطق احتلها الروس لكنها تواجه صعوبات.

إلا أن أوستن أكد ان الهجوم الأوكراني “يستمر بإحراز تقدم منتظم”.

ورحب أوستن كذلك بوزير الدفاع الأوكراني الجديد رستم اوميروف الذي عين في وقت سابق من الشهر الحالي بعد فضائح فساد في الوزارة.

وتقود الولايات المتحدة الجهود الدولية لدعم أوكرانيا بتنسيقها مساعدات من عشرات الدول من خلال اجتماعات شبه شهرية لمجموعة الاتصال.

ووفر داعمو أوكرانيا تدريبات لقوات كييف فيما فرضت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى عقوبات شديدة على موسكو.

(أ ف ب)