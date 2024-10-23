وزير الدفاع الأمريكي: لا مؤشرات على تحقيق مع أي موظف بالوزارة لتسريب معلومات

روما: قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن اليوم الأربعاء إنه لا توجد أي مؤشرات على التحقيق مع أي موظف بمقر الوزارة على خلفية تسريب معلومات مخابراتية تتعلق باستعدادات إسرائيل لتوجيه ضربة إلى إيران.

وأضاف الوزير للصحافيين في روما “لم يذكر اسم أي مسؤول بمقر الوزارة في إطار هذا التحقيق”.

كان مكتب التحقيقات الاتحادي قد ذكر أمس الثلاثاء أنه يحقق في تسريب وثيقتين شديدتي السرية تتحدثان عن استعدادات إسرائيل لتوجيه ضربة إلى إيران.

وأضاف أوستن أنه لا توجد لديه أي مؤشرات على أن “أي مسؤول في وزارة الدفاع سوف يتورط في هذا الأمر”.

وألمحت منشورات على مواقع تواصل اجتماعي، دون ذكر أدلة، إلى أنه يجري التحقيق مع موظف بوزارة الدفاع لتسريب المعلومات.

ويبدو أن الوثيقتين أعدتهما الوكالة الوطنية للمخابرات الجغرافية المكانية، وتسردان تفسيرات الولايات المتحدة لتخطيط القوات الجوية والبحرية الإسرائيلية الذي استند إلى صور الأقمار الصناعية من 15 إلى 16 أكتوبر تشرين الأول. وبدأ تداول الوثيقتين الأسبوع الماضي على تطبيق تلغرام.

وتخطط إسرائيل للرد على إطلاق إيران لوابل من الصواريخ الباليستية عليها في الأول من أكتوبر تشرين الأول، وهو الهجوم المباشر الثاني الذي تشنه طهران على إسرائيل في ستة أشهر.

وكثفت إسرائيل عمليتها العسكرية في غزة ولبنان بعد أيام من استشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) يحيى السنوار.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي يوم الاثنين إنه لم يتحدد بعد إذا كان الكشف عن الوثيقتين حدث نتيجة تسلل إلكتروني أم تسريب متعمد من مواطن أمريكي لديه إمكانية الوصول للمعلومات المخابراتية الحساسة.

(وكالات)