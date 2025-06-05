سياسة | دولي | الولايات المتحدة

وزير الدفاع الأمريكي: لا يمكن حلفاء الناتو “الاعتماد” على واشنطن

منذ 23 دقيقة

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بروكسل: أكد وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث الخميس، لدول حلف شمال الأطلسي أنه لا يمكنها الاعتماد على واشنطن من أجل الدفاع.

وقال هيغسيث أثناء اجتماع مع نظرائه في الناتو ببروكسل: “رسالتنا ستبقى واضحة. الردع والسلام من خلال القوة، لكن لا يمكن أن تكون هناك حالة اعتماد. لا يمكن ولن يكون هناك اعتماد على أمريكا في عالم مليء بالتهديدات”.

وتابع قائلا: “نحن هنا لنواصل العمل الذي بدأه الرئيس ترامب وهو الالتزام بإنفاق دفاعي بنسبة خمسة بالمئة في هذا الحلف وهو أمر نعتقد أنه سيحدث. يتعين أن يحدث ذلك بحلول موعد قمة في لاهاي في وقت لاحق من هذا الشهر”.

(رويترز)

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