سياسة | دولي | الولايات المتحدة

وزير الدفاع الأمريكي: مبادرة ترامب للسلام “ليست خيانة” لأوكرانيا

13 - فبراير - 2025

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بروكسل: قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث الخميس، إن المحادثات التي أجراها الرئيس دونالد ترامب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين لبدء مفاوضات من أجل إنهاء الحرب في أوكرانيا “ليست خيانة” لكييف.

وقال هيغسيث قبل اجتماع لوزراء دفاع الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي: “ليست هناك خيانة. ثمة اعتراف بأن العالم والولايات المتحدة مهتمان بالسلام، سلام عن طريق التفاوض، كما قال الرئيس ترامب، ووقف القتل”.

(أ ف ب)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    فبراير 13, 2025 الساعة 9:52 ص

    ههه الاتحاد الأوروبي العنصري البغيض المتغطرس الذي يكيل بمكيالين يجني ثمن تبعيته العمياء لعصابة البيت الأسود الصهيوني اليهودي يا دودي 😁🤣

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  2. يقول فصل الخطاب:
    فبراير 13, 2025 الساعة 9:56 ص

    هه ولكنها خيانة للاتحاد الأوروبي يا دروبي 😎😁

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