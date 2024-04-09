وزير الدفاع الأمريكي: ليس لدينا دليل على أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة- (فيديو)

واشنطن: قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة ليس لديها دليل على أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة بينما تشن حربها على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).
وأضاف أوستن أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ “ليس لدينا دليل على ذلك”.
US Defense Secretary Lloyd Austin told a Senate hearing this morning that the US does not have evidence that Israel is committing genocide in Gaza. pic.twitter.com/UPLf3X5PKC
— Breaking News (@TheNewsTrending) April 9, 2024
وحول الأوضاع الإنسانية في القطاع المحاصر، قال أوستن إن حدوث مجاعة واسعة النطاق تفضي إلى سقوط وفيات في غزة ستؤدي على الأرجح إلى تفاقم أعمال العنف وصراع طويل الأمد.
وأضاف أوستن “سيؤدي ذلك إلى تسريع وتيرة أعمال العنف… وإلى صراع طويل الأمد”.
وقال “يجب ألا يحدث ذلك… يجب أن نواصل بذل كل ما في وسعنا، وهو ما نفعله، لتشجيع الإسرائيليين على توفير المساعدات الإنسانية”.
(رويترز)
الوزير أستن ليس له خيار إلا الإنكار
عبيد الصهاينة
نعم بالتأكيد ليس هناك دليل…ما دمتم انتم من تتحكمون في خيوط اللعبة..! بعدما غاب الاشقاء و تغيب اشباه الاصدقاء
اكيد كون السلاح والتخطيط والدعم من امريكا فلا تحتاجون لدليل .. صبرا اهل فلسطين الحبيبه إن موعدنا الجنة ..
عصابة البانتاغون الأمريكي العفن النتن الذي يرسل أسلحته القذرة لقتل أطفال ونساء غزة العزة هذي شهور وشهور مشترك في جريمة إبادة الفلسطينيين منذ 1948 بدعم عصابة الشرذمة الصهيونية التي تجثم على أرض فلسطين وتقتل وتشرد الفلسطينيين هذي عقود وعقود ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🔥🚀
وهل يعترف المجرم بجرائمه ؟