سياسة | دولي | الولايات المتحدة

وزير الدفاع الأمريكي: ليس لدينا دليل على أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة- (فيديو)

9 - أبريل - 2024

وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن

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واشنطن: قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة ليس لديها دليل على أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة بينما تشن حربها على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وأضاف أوستن أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ “ليس لدينا دليل على ذلك”.

وحول الأوضاع الإنسانية في القطاع المحاصر، قال أوستن إن حدوث مجاعة واسعة النطاق تفضي إلى سقوط وفيات في غزة ستؤدي على الأرجح إلى تفاقم أعمال العنف وصراع طويل الأمد.

وأضاف أوستن “سيؤدي ذلك إلى تسريع وتيرة أعمال العنف… وإلى صراع طويل الأمد”.

وقال “يجب ألا يحدث ذلك… يجب أن نواصل بذل كل ما في وسعنا، وهو ما نفعله، لتشجيع الإسرائيليين على توفير المساعدات الإنسانية”.

(رويترز)

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  1. يقول زين:
    أبريل 9, 2024 الساعة 9:43 م

    الوزير أستن ليس له خيار إلا الإنكار

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  2. يقول جيلالي:
    أبريل 9, 2024 الساعة 9:47 م

    عبيد الصهاينة

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  3. يقول كريم إلياس /غزة الجريحة:
    أبريل 9, 2024 الساعة 9:48 م

    نعم بالتأكيد ليس هناك دليل…ما دمتم انتم من تتحكمون في خيوط اللعبة..! بعدما غاب الاشقاء و تغيب اشباه الاصدقاء

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  4. يقول احمد .. فلسطين:
    أبريل 9, 2024 الساعة 10:06 م

    اكيد كون السلاح والتخطيط والدعم من امريكا فلا تحتاجون لدليل .. صبرا اهل فلسطين الحبيبه إن موعدنا الجنة ..

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  5. يقول فصل الخطاب:
    أبريل 10, 2024 الساعة 3:40 م

    عصابة البانتاغون الأمريكي العفن النتن الذي يرسل أسلحته القذرة لقتل أطفال ونساء غزة العزة هذي شهور وشهور مشترك في جريمة إبادة الفلسطينيين منذ 1948 بدعم عصابة الشرذمة الصهيونية التي تجثم على أرض فلسطين وتقتل وتشرد الفلسطينيين هذي عقود وعقود ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🔥🚀

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  6. يقول علي:
    أبريل 10, 2024 الساعة 4:35 م

    وهل يعترف المجرم بجرائمه ؟

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