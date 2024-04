وزير الدفاع الأمريكي: ليس لدينا دليل على أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة- (فيديو)

واشنطن: قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة ليس لديها دليل على أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة بينما تشن حربها على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وأضاف أوستن أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ “ليس لدينا دليل على ذلك”.

US Defense Secretary Lloyd Austin told a Senate hearing this morning that the US does not have evidence that Israel is committing genocide in Gaza. pic.twitter.com/UPLf3X5PKC

— Breaking News (@TheNewsTrending) April 9, 2024