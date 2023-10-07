سياسة | دولي | الولايات المتحدة

وزير الدفاع الأمريكي: واشنطن ستمنح إسرائيل ما تحتاجه “للدفاع عن نفسها”

منذ ساعة واحدة

حجم الخط
0

واشنطن: كرر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن التزام الولايات المتحدة بدعم إسرائيل في ضوء هجمات حركة حماس واسعة النطاق ضدها اليوم السبت وقال إن الجيش الأمريكي سيضمن حصول إسرائيل على ما تحتاجه للدفاع عن نفسها.

وقال أوستن في بيان: “خلال الأيام المقبلة ستعمل وزارة الدفاع على ضمان حصول إسرائيل على ما تحتاجه للدفاع عن نفسها وحماية المدنيين من أعمال العنف والإرهاب العشوائية”.

وأضاف أنه يراقب التطورات عن كثب وأن التزام الولايات المتحدة “بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها لا يزال ثابتا”.

وقدم أوستن تعازيه لأسر الذين قتلوا “في هذا الهجوم البغيض على المدنيين”.

(د ب أ)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

أعضاء بمجلس الشيوخ يحثون بايدن على التحلي بالحزم بشأن الاتفاق المرتقب بين السعودية وإسرائيل
4 - أكتوبر - 2023
بوليتكو: وثيقة أمريكية حساسة ومسربة تكشف عن قلق واشنطن من الفساد في أوكرانيا
3 - أكتوبر - 2023
الصين: أمريكا هي “إمبراطورية الأكاذيب” الحقيقية
30 - سبتمبر - 2023
لقاء بايدن وإلغاء التأشيرة ينعشان نتنياهو بالشارع الإسرائيلي
29 - سبتمبر - 2023

اشترك في قائمتنا البريدية