وزير الدفاع الأمريكي: واشنطن ستمنح إسرائيل ما تحتاجه “للدفاع عن نفسها”

واشنطن: كرر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن التزام الولايات المتحدة بدعم إسرائيل في ضوء هجمات حركة حماس واسعة النطاق ضدها اليوم السبت وقال إن الجيش الأمريكي سيضمن حصول إسرائيل على ما تحتاجه للدفاع عن نفسها.

وقال أوستن في بيان: “خلال الأيام المقبلة ستعمل وزارة الدفاع على ضمان حصول إسرائيل على ما تحتاجه للدفاع عن نفسها وحماية المدنيين من أعمال العنف والإرهاب العشوائية”.

وأضاف أنه يراقب التطورات عن كثب وأن التزام الولايات المتحدة “بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها لا يزال ثابتا”.

وقدم أوستن تعازيه لأسر الذين قتلوا “في هذا الهجوم البغيض على المدنيين”.

(د ب أ)