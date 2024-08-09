سياسة | دولي

وزير الدفاع الأمريكي يبحث مع نظيره الإسرائيلي الوضع في الشرق الأوسط

9 - أغسطس - 2024

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واشنطن:  قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن عبر منصة إكس إنه أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت يوم الخميس وناقش معه التحركات الأمريكية في الشرق الأوسط للدفاع عن إسرائيل ووقف إطلاق النار في غزة.

وذكر أوستن في منشور “الطائرات الأمريكية إف-22 رابتور التي وصلت إلى المنطقة اليوم تمثل واحدة من بين العديد من الجهود لردع العدوان والدفاع عن إسرائيل وحماية القوات الأمريكية في المنطقة”.

وأضاف “شددتُ أيضا على أهمية إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة يحرر الرهائن”.

(رويترز)

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  1. يقول مراقب محايد:
    أغسطس 9, 2024 الساعة 1:52 ص

    امريكا لم تترك سلاحا الا و استخدمته ضد اطفال غزة

    رد

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