وزير الدفاع الأمريكي يبحث مع نظيره الإسرائيلي الوضع في الشرق الأوسط

واشنطن: قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن عبر منصة إكس إنه أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت يوم الخميس وناقش معه التحركات الأمريكية في الشرق الأوسط للدفاع عن إسرائيل ووقف إطلاق النار في غزة.

I called Israeli Minister of Defense Gallant today to brief him on U.S. force posture adjustments and reinforce my ironclad support for Israel’s defense. The U.S. F-22 Raptors that arrived in the region today represent one of many efforts to deter aggression, defend Israel and…

— Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) August 8, 2024