وزير الدفاع الأمريكي يتحدث لنظيره الإسرائيلي بعد رسالة حول الوضع الإنساني في غزة

واشنطن: تحدث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت يوم الأربعاء، حيث ناقشا العمليات الإسرائيلية في لبنان والوضع الإنساني في قطاع غزة، وذلك بعد رسالة وجهتها واشنطن في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى إسرائيل، وحثتها فيها على تحسين الوضع الإنساني في القطاع.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في بيان يوم الأربعاء “شجع الوزير حكومة إسرائيل على مواصلة اتخاذ خطوات لمعالجة الوضع الإنساني الملحّ، مع الأخذ في الاعتبار التحرك الأحدث من جانب إسرائيل لزيادة كمية المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى غزة”.

وكتب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن وأوستن إلى المسؤولين الإسرائيليين يوم الأحد الماضي، مطالبيْن باتخاذ تدابير ملموسة لمعالجة الوضع المتدهور في القطاع الفلسطيني، وإلا فإن إسرائيل قد تواجه قيودا محتملة على المساعدات العسكرية الأمريكية. ولم يشر بيان وزارة الدفاع الأمريكية بعد اتصال يوم الأربعاء إلى الرسالة.

وذكرت الوزارة أن نقاشات أوستن وغالانت تطرقت إلى منظومة أمريكية متطورة مضادة للصواريخ، تعمل واشنطن على نشرها لتعزيز الدفاعات الجوية الإسرائيلية.

وقالت الوزارة إن “أوستن ووزير الدفاع غالانت ناقشا نشر بطارية لمنظومة الدفاع الصاروخي للارتفاعات العالية (ثاد) كمثال عملي على الدعم الأمريكي القوي للدفاع عن إسرائيل”.

وتترقب المنطقة الرد الإسرائيلي المتوقع على هجوم صاروخي شنته طهران عليها ردا على تصعيد إسرائيل في لبنان.

(رويترز)