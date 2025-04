وزير الدفاع الأمريكي يحث إسرائيل على ضمان سلامة قوات اليونيفيل في لبنان- (تدوينة)

واشنطن: قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الجمعة، إنه حث نظيره الإسرائيلي على ضمان سلامة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) بعد أن قالت إن اثنين من أفرادها أصيبا في جنوب لبنان.

وكتب أوستن في منشور على إكس عقب مكالمته مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، مساء أمس الخميس، “أدعو إلى ضمان سلامة قوات اليونيفيل وتنسيق الجهود للانتقال من العمليات العسكرية إلى المسار الدبلوماسي في أقرب وقت ممكن”.

I called Israeli Minister of Defense Yoav Gallant last evening to discuss Israel’s operations in Lebanon. I reaffirmed ironclad support for Israel’s right to defend itself and reiterated U.S. commitment to a diplomatic arrangement that safely returns both Lebanese and Israeli…

