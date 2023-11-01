سياسة | دولي | الولايات المتحدة

وزير الدفاع الأمريكي يحذر: عنف المستوطنين في الضفة قد ينقلب على إسرائيل

منذ 45 دقيقة

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“القدس العربي”: حذر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن من عنف المستوطنين في الضفة الغربية.

واعتبر أوستن أن هذا العنف “قد ينقلب على إسرائيل إن لم تتم السيطرة عليه”.

وخلال جلسة استماع في الكونغرس، الثلاثاء، رد أوستن على سؤال بشأن العنف المرتكب من المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية قائلا: “ذكرت سابقا أنني أتحدث مع نظيري (الإسرائيلي) كل يوم تقريبا، وهذا ما أتناوله كل مرة عندما أتحدث معه”.

وأضاف: “نرى هذه الأمور مقلقة بشكل كبير، وهذا سينقلب ضد الإسرائيليين في حال استمراره وإن لم يتخذوا قرارا بالسيطرة عليه”.

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  1. يقول سيد:
    نوفمبر 1, 2023 الساعة 9:44 ص

    لاحظوا انه يتحدث فقط عن ’’ عنف’’ ’’ المستوطنيين’’ وليس عن عدم شرعية الاستيطان ،، وارهاب تنظيم الدولة اليهودية الارهابي!!!! هو فقط يريد ان يقوم جيش الاحتلال بعمليات الارهاب بشكل رسمي عبر منظومة التنسيق,

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  2. يقول تاريخ حروب الغرب وأتباعهم:
    نوفمبر 1, 2023 الساعة 10:03 ص

    قد يؤدي الى ردة فعل فلسطينية تضامنية ناصرة وحاشدة من بقية فلسطين وتتسع رقعة التحرير والاستقلال ودفع المكائد والمؤامرات وتدخل شعوب وتنهار منظومات وتكسر قيود وتمزق سلاسل وتندفع جحافل.

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