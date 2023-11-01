وزير الدفاع الأمريكي يحذر: عنف المستوطنين في الضفة قد ينقلب على إسرائيل

“القدس العربي”: حذر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن من عنف المستوطنين في الضفة الغربية.
واعتبر أوستن أن هذا العنف “قد ينقلب على إسرائيل إن لم تتم السيطرة عليه”.
وخلال جلسة استماع في الكونغرس، الثلاثاء، رد أوستن على سؤال بشأن العنف المرتكب من المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية قائلا: “ذكرت سابقا أنني أتحدث مع نظيري (الإسرائيلي) كل يوم تقريبا، وهذا ما أتناوله كل مرة عندما أتحدث معه”.
وأضاف: “نرى هذه الأمور مقلقة بشكل كبير، وهذا سينقلب ضد الإسرائيليين في حال استمراره وإن لم يتخذوا قرارا بالسيطرة عليه”.
لاحظوا انه يتحدث فقط عن ’’ عنف’’ ’’ المستوطنيين’’ وليس عن عدم شرعية الاستيطان ،، وارهاب تنظيم الدولة اليهودية الارهابي!!!! هو فقط يريد ان يقوم جيش الاحتلال بعمليات الارهاب بشكل رسمي عبر منظومة التنسيق,
قد يؤدي الى ردة فعل فلسطينية تضامنية ناصرة وحاشدة من بقية فلسطين وتتسع رقعة التحرير والاستقلال ودفع المكائد والمؤامرات وتدخل شعوب وتنهار منظومات وتكسر قيود وتمزق سلاسل وتندفع جحافل.