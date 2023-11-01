وزير الدفاع الأمريكي يحذر: عنف المستوطنين في الضفة قد ينقلب على إسرائيل

“القدس العربي”: حذر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن من عنف المستوطنين في الضفة الغربية.

واعتبر أوستن أن هذا العنف “قد ينقلب على إسرائيل إن لم تتم السيطرة عليه”.

وخلال جلسة استماع في الكونغرس، الثلاثاء، رد أوستن على سؤال بشأن العنف المرتكب من المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية قائلا: “ذكرت سابقا أنني أتحدث مع نظيري (الإسرائيلي) كل يوم تقريبا، وهذا ما أتناوله كل مرة عندما أتحدث معه”.

وأضاف: “نرى هذه الأمور مقلقة بشكل كبير، وهذا سينقلب ضد الإسرائيليين في حال استمراره وإن لم يتخذوا قرارا بالسيطرة عليه”.