وزير الدفاع الأمريكي يشدد على التزام بلاده “حلا دبلوماسيا في لبنان”

واشنطن: كرر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن السبت “التزام” الولايات المتحدة التوصل الى “حل دبلوماسي في لبنان”، وذلك خلال مباحثات هاتفية مع نظيره الإسرائيلي يسرائيل كاتس.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن أوستن “جدد التأكيد على التزام الولايات المتحدة حلا دبلوماسيا في لبنان يمكّن المدنيين الإسرائيليين واللبنانيين من العودة الآمنة إلى ديارهم على جانبي الحدود”.

كذلك حضّ أوستن “الحكومة الاسرائيلية على مواصلة اتخاذ اجراءات بهدف تحسين الوضع الإنساني المزري في غزة، كما جدّد التأكيد على التزام الولايات المتحدة في ما يتّصل بتأمين الإفراج عن جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأمريكيون”.

وقالت السلطات اللبنانية السبت إن غارة جوية إسرائيلية في قلب العاصمة بيروت سوّت مبنى سكنيا أرضا وأثارت الذعر لدى سكان المنطقة، أوقعت 11 شهيدا على الأقل.

وبعد عام من القصف المتبادل بين الحزب وإسرائيل عبر الحدود، أعلن الجيش الإسرائيلي أواخر أيلول/سبتمبر نقل مركز ثقل عملياته العسكرية إلى جبهته الشمالية مع لبنان حيث يشن مذّاك حملة غارات جوية مدمرة تتركز على معاقل حزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية وفي شرق لبنان وجنوبه. وباشر بعد ذلك عمليات برية في جنوب لبنان.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023 عن استشهاد أكثر من 3650 شخصا على الأقل في لبنان، وفق وزارة الصحة اللبنانية.

في المحادثات الهاتفية مع كاتس، جرى أيضا التباحث في العمليات الإسرائيلية الحالية، وقد جدّد أوستن التأكيد على “الالتزام الراسخ” لواشنطن بـ”أمن إسرائيل”، وفق البنتاغون.

(أ ف ب)