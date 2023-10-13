وزير الدفاع الأمريكي يصل إسرائيل ويشهد وصول أسلحة لضرب غزة

تل أبيب: وصل وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إلى إسرائيل صباح الجمعة، في زيارة تهدف إلى إظهار تضامن الولايات المتحدة مع الدولة العبرية في أعقاب عملية “طوفان الأقصى”.

وسيلتقي أوستن مع مسؤولين إسرائيليين بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، وذلك غداة زيارة قام بها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل.

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية أن الزيارة تهدف إلى التشديد على “الدعم الراسخ من الولايات المتحدة لشعب إسرائيل والتزامها أن توفر لإسرائيل ما تحتاج إليه للدفاع عن نفسها”.

وسيشهد أوستن وصول بعض المساعدات العسكرية التي أرسلتها الولايات المتحدة إلى الدولة العبرية في أعقاب العملية غير المسبوقة لحركة حماس.

كما أعلنت واشنطن توجّه حاملة طائرات وسفن حربية إلى شرق البحر المتوسط في خطوة لردع أي طرف إقليمي عن مهاجمة إسرائيل في ظل الحرب على غزة.

وأكد مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية للصحافيين أثناء توجه أوستن الى إسرائيل: “لقد قمنا بزيادة الدعم لهم. وصلت شحنات متعددة إلى إسرائيل من العتاد الذي طلبوه، وستصل شحنة أخرى اليوم والمزيد خلال الأيام المقبلة”.

وشدد على أن واشنطن تتعاون مع الدولة العبرية في قضية الأسرى الذين تحتجزهم الحركة، وبينهم العديد من الأجانب. وأوضح: “نقوم بتقديم النصائح والمساعدة في هذا الموضوع الدقيق”.

وكان أوستن أكد في تصريحات من بروكسل الخميس، أن الولايات المتحدة لم يكن لديها أي مؤشرات على أن حماس كانت تُجري استعدادات للهجوم على إسرائيل.

وشدد على أن واشنطن لم تضع على إسرائيل “أي شروط لاستخدام معدّاتنا. هذا جيش محترف تقوده قيادة محترفة. نأمل ونتوقّع أن يقوموا بالأشياء بشكل صحيح خلال تنفيذ حملتهم”.

أمرت إسرائيل سكان مدينة غزة بإخلائها والنزوح جنوبا، في قرار أكدت الأمم المتحدة أنه يطال 1,1 مليون شخص وحذرت من تبعاته “المدمّرة”، مع دخول الحرب بين الدولة العبرية وحركة حماس يومها السابع وتزايد احتمالات الاجتياح البري للقطاع المحاصر.

(أ ف ب)