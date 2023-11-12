وزير الدفاع الأمريكي يعلن عن ضربات جوية في سوريا ضد جماعات متحالفة مع إيران

واشنطن- “القدس العربي”: أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن القوات العسكرية الأمريكية قد نفذت اليوم (الأحد) ضربات دقيقة على منشأت في شرق سوريا يستخدمها الحرس الثوري الإيراني والجماعات المرتبطة بإيران رداً على الهجمات المستمرة ضد الأفراد الأمريكيين في العراق وسوريا.

وقال أوستن في بيان ، اطلعت “القدس العربي” على نسخة منه، إنه تم تنفيذ الضربات ضد منشأة تدريب ومنزل آمن بالقرب من البوكمال والميادين.

وأكد أوستن أنه “ليس لدى الرئيس (جو بايدن) أولوية أعلى من سلامة الموظفين الأمريكيين، وقد وجه التحرك اليوم لتوضيح أن الولايات المتحدة ستدافع عن نفسها وأفرادها ومصالحها.