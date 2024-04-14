سياسة | دولي | الولايات المتحدة

وزير الدفاع الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة ستدافع عن إسرائيل ولكنها لا تريد التصعيد مع إيران- (تغريدة)

14 - أبريل - 2024

رائد صالحة
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واشنطن- “القدس العربي”: قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن الولايات المتحدة “ستتخذ كل الإجراءات اللازمة” للدفاع عن إسرائيل لكنها “لا تسعى إلى التصعيد” مع إيران.

وأعلن السكرتير الصحافي للبنتاغون الميجور جنرال بات رايدر في بيان صحافي أن أوستن تحدث مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت يوم الأحد للمرة الثالثة في نهاية هذا الأسبوع لاستخلاص معلومات حول “الجهود المشتركة”” للدفاع عن إسرائيل من الهجوم الإيراني“.

وقال الوزير إن الجهود التي بذلتها إسرائيل والولايات المتحدة لاعتراض الصواريخ الإيرانية كانت “ناجحة”.

كما أطلع أوستن الوزير غالانت على مشاوراته مع الشركاء والحلفاء لتعزيز “العزم الدولي في مواجهة العدوان الإيراني “.

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