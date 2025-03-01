وزير الدفاع الأمريكي يهدد المكسيك بعمل عسكري إذا لم تستجب لمطالب ترامب الحدودية

واشنطن- “القدس العربي”: هدد وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث المكسيك بعمل عسكري إذا لم تستجب لمطالب الرئيس دونالد ترامب بشأن الحدود والهجرة.
وأفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن التهديد الصادم جاء في أول مكالمة يجريها الوزير هيغسيث مع كبار المسؤولين العسكريين في المكسيك.
وقال هيغسيث للمسؤولين إنه “إذا لم تتعامل المكسيك مع التواطؤ بين حكومة البلاد وعصابات المخدرات، فإن الجيش الأمريكي مستعد لاتخاذ إجراءات أحادية الجانب“، وفقًا لأشخاص مطلعين على المكالمة التي جرت في 31 يناير/ كانون الثاني الماضي.
وقال هؤلاء الأشخاص إن كبار القادة العسكريين المكسيكيين الذين شاركوا في تلك المكالمة شعروا بالصدمة والغضب، وشعروا أنه يقترح عملًا عسكريًا أمريكيًا داخل المكسيك. ورفضت وزارة الدفاع التعليق.