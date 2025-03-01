سياسة | دولي | الولايات المتحدة

وزير الدفاع الأمريكي يهدد المكسيك بعمل عسكري إذا لم تستجب لمطالب ترامب الحدودية

1 - مارس - 2025

رائد صالحة
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واشنطن- “القدس العربي”: هدد وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث المكسيك بعمل عسكري إذا لم تستجب لمطالب الرئيس دونالد ترامب بشأن الحدود والهجرة.

وأفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن التهديد الصادم جاء في أول مكالمة يجريها الوزير هيغسيث مع كبار المسؤولين العسكريين في المكسيك.

وقال هيغسيث للمسؤولين إنه “إذا لم تتعامل المكسيك مع التواطؤ بين حكومة البلاد وعصابات المخدرات، فإن الجيش الأمريكي مستعد لاتخاذ إجراءات أحادية الجانب“، وفقًا لأشخاص مطلعين على المكالمة التي جرت في 31 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وقال هؤلاء الأشخاص إن كبار القادة العسكريين المكسيكيين الذين شاركوا في تلك المكالمة شعروا بالصدمة والغضب، وشعروا أنه يقترح عملًا عسكريًا أمريكيًا داخل المكسيك. ورفضت وزارة الدفاع التعليق.

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