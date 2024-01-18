وزير الدفاع الأوكراني يلغي زيارته لفرنسا

باريس: ألغى وزير الدفاع الأوكراني رستم عمروف، “لأسباب أمنية”، زيارة لفرنسا كانت مقررة الخميس، حسبما أعلنت وزارة الجيوش الفرنسية مساء الأربعاء في بيان.

لكن الوزير الأوكراني سيشارك صباح الخميس عبر الفيديو مع نظيره الفرنسي سيباستيان ليكورنو في إطلاق “تحالف دفاعي” في باريس يهدف إلى تعزيز قدرات كييف ضد روسيا.

ويعد هذا التحالف الذي تقوده فرنسا والولايات المتحدة، أحد مكونات مجموعة الاتصال للدفاع عن أوكرانيا المعروفة باسم مجموعة رامشتاين التي تضم أكثر من 50 دولة تدعم كييف.

وأشارت الوزارة الفرنسية إلى أن هذا المكون الذي تشارك فيه 23 دولة “يهدف إلى توحيد الجهود لمساعدة أوكرانيا على المدى القصير والطويل في الحصول على قوة مدفعية تتكيف مع احتياجات الهجوم المضاد وجيشها المستقبلي”.

وبعد زهاء عامين على الغزو الروسي لأوكرانيا، تشهد الجبهة منذ أشهر عدة نوعا من الجمود، مما يؤكد فرضية أن الصراع ما زال طويلا.

(أ ف ب)