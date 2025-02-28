وزير الدفاع الإسباني الأسبق يؤكد مطالبة واشنطن لمدريد بإعادة الجزر الجعفرية للمغرب خلال أزمة “ثورة” في صيف 2002

لندن- “القدس العربي”: تترقب الحكومة الإسبانية مواقف الإدارة الأمريكية الجديدة حول نزاع الصحراء ومضيق جبل طارق، ودفعت هذه المناسبة وزير الدفاع الأسبق فدريكو ترييو إلى الكشف عن أن واشنطن، إبان أزمة جزيرة ثورة في صيف 2002، اقترحت على مدريد إعادة الجزر الجعفرية إلى الرباط.
ويناقش بعض خبراء السياسة الدولية، من محللين ومسؤولين، السياسة التي سيتبنّاها الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب في العلاقات الخاصة بغرب البحر الأبيض المتوسط، مثل المغرب العربي- الأمازيغي، وشمال غرب أوروبا، وأساساً قضية الصحراء وملفات أخرى.
وكان ترامب قد اعترف بالسيادة المغربية على الصحراء، خلال ديسمبر 2020، إبان ولايته الأولى. وترتب عن الجدل والنقاش بحث ملفات الماضي، ومنها جزيرة ثورة.
ونشب نزاع بين المغرب وإسبانيا، خلال صيف 2002، على جزيرة ثورة، المعروفة كذلك باسم جزيرة ليلى، وتقع على بعد مئة متر من الساحل الجنوبي لمضيق جبل طارق، أي الساحل المغربي. وكادت الأزمة تتحول إلى نزاع مسلح بين البلدين، فتدخلت الإدارة الأمريكية وقتها لفضّ النزاع، حيث كانت تعد لغزو العراق، ولم ترد نشوب نزاع بالقرب من القاعدة العسكرية الأمريكية في بلدة روتا الإسبانية، عند المدخل الغربي لمضيق جبل طارق، التي تعتبر حيوية للطيران والسفن الأمريكية الحربية. وتولّى وقتها وزير الخارجية الراحل كولن باول الوساطة.
اقترح الرئيس الفرنسي جاك شيراك على مدريد التفكير في إعادة ليس فقط الجزر الجعفرية وجزيرة ثورة إلى المغرب، بل وكذلك سبتة ومليلية المحتلتين
وفي برنامج على قناة التلفزيون الإسباني “أنتينا 3” بعنوان “مرآة المجتمع” خلال الأيام الماضية، كشف وزير الدفاع الأسبق فدريكو ترييو، الذي كان في حكومة خوسيه ماريا أثنار، أنه قبل تدخل القوات العسكرية الإسبانية لاستعادة الجزيرة من الجنود المغاربة الذين كانوا يتواجدون فيها، اقترحت واشنطن على مدريد ضرورة تسليم الجزر الجعفرية وصخرة القميرة إلى السيادة المغربية. وهذه جزر تقع في البحر المتوسط، بينما الصخرة مرتبطة مباشرة بالبر المغربي، وكانت مرفأً وقاعدة عسكرية في القرون الوسطى. كما كشف في الوقت نفسه كيف أخبر الأمريكيون المغاربة بالتدخل الإسباني في جزيرة ثورة.
ولأول مرة يتم الكشف عن أسرار من هذا النوع رافقت الأزمة الشائكة بين الرباط ومدريد صيف 2002 ودور واشنطن، وهو ما خلق اهتماماً كبيراً بهذا الملف، والتساؤل عما إذا كان من حق الوزير السابق الكشف عن هذه المعطيات. وبالموازاة مع الموقف الأمريكي حينئذ، اقترح الرئيس الفرنسي جاك شيراك على مدريد ضرورة التفكير في إعادة ليس فقط الجزر الجعفرية وجزيرة ثورة إلى المغرب، بل وكذلك سبتة ومليلية المحتلتين.
وتكشف هذه المعطيات الجديدة، إلى جانب أخرى قديمة، كيف أن عدداً من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، غير مقتنعة بالتواجد الإسباني في ما تبقى من مستعمرات إسبانية شمال المغرب. ولهذا، لم يكن الحلف الأطلسي يشمل سبتة ومليلية والجزر بالحماية العسكرية، والأمر ما يزال غامضاً في الوقت الراهن رغم تأويل مدريد لبعض بنود القانون الأساسي للحلف، والقول بأن المدينتين والجزر مشمولة بحماية الناتو.
ويطالب المغرب بسبتة ومليلية منذ فترة زمنية طويلة، ووقعت حروب بشأنهما، وكان قد تعهد سنة 2007 بتسطير حملة دولية لاستعادتهما، وذلك عقب زيارة الملك خوان كارلوس لهما في نوفمبر 2007. لكنه، مع مرور الوقت، قام بتجميد هذه المطالب إلى مستوى فتح حدود جمركية في سبتة خلال فبراير الجاري، في سابقة من نوعها في تاريخ النزاع.
كل شيء بأوانه …
أثناء تلك الأزمة تصدر وزارة خارجية دولة عربية بيان تتهم فيه المغرب بانه بلد توسعي لا يحترم الحدود الموروثة عن المستعمر السابق
إذا تريد العودة للحدود التاريخية، فحدود الجزائر لنهر ملوية، و حدود مصر لجنوب السودان، و حدود سوريا كانت تشمل لبنان، و حدود الهند كانت لأفغانيستان، و و و… الحدود التاريخية لا يمكن الرجوع إليها لأنها حدود تغيرت باستمرار و لأنها حدود لم تحكمها القوانين. هل نعود ل200 سنة، 500 سنة، 1000 سنة أم 5000 سنة؟ هكذا كل بلد يتحكم في نقطة التاريخ التي تخدمه.
الجزاءر كانت الدولة الوحيدة التي أعلنت وقوفها مع إسبانيا خلال هذه الازمة. للتذكير فقط.
لأن الجزائر تقف مع الحق
وهل احتلال ايبانيا لمدينة سبتة ومليلية والجزر الجعفرية حق يا أمة
لا زلت أتذكر أن في عز هذه الأزمة وقفت كل الدول العربية إلى جانب المغرب في هذا الصراع بإستثناء الجزائر إلى انحازلت بشكل كامل مع إسبانيا
هناك مشكل كبير ..
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الأمر لا يحترم تقديس الحدود الموروثة عن الاستعمار .. مبدأ النظام الجزائري..
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ما يفسر موقف نظام الجزائر من مساندته اسبانيا
في سبتة ومليلية وباقي الجزر.. للاسف..
إذا كان هذا هو الموقف الأمريكي آنداك، فالغريب هو موقف الجزائر من أحداث جزيرة ليلى المغربية حينها ، حيث أعلن الوزير الجزائري المكلف بالشؤون الإفريقية والمغاربية عبد القادر مساهل أن قيام المغرب بنشر قواته على جزيرة ليلى يعد فرضا للأمر الواقع وخرقا للشرعية الدولية ، كما دعا إلى العودة للحدود الموروثة عن الاستعمار رابطا الأمر بقضية الصحراء المغربية التي تدعو بخصوصها للقبول بالحدود الاستعمارية لا التاريخية.
و هل أمريكا لها أي مصداقية و هي تحتل جزر مارشال، ميكرونيزيا، فيرجن، و جزيرة غوانتنامو الكوبية. أمريكا هي من تطلب من أوكرانيا الإستسلام و نسيان أراضيها المحتلة من روسا. و أمريكا من ساعدت بريطانيا في صد هجوم الأرجنتين لما حاولت إسترجاعى جزر المالوين (فولكلاندز). أمريكا همهما إثارة الحروب.
و أمريكا هي من تريد ترحيل أهل غزة و بناء الخمارات و الكبارهات و صالونات القمار ، و هي من إحتلت أفغانستان و العراق و مناطق من شمال سوريا …و…. و..
إسبانيا دول مخادعة لا تنفع معها سياسة المهادنة فرغم موافقة المغرب على إقامة مراكز الجمارك في سبته أخلفت إسبانيا وعدها بتسليم المجال الجوي للصحراء المغربية ولا زالت تماطل .
كلام صحيح أخ” أبت حمو إسبانيا مخادعة فبالإضافة لإحتفاظها بالمجال الجوي للصحراء المغربية قام برلمانها هذا الأسبوع بالمصادقة على منح الصحراويين الجنسية الإسبانية بكونهم كانو جزء من إسبانيا. في خطوة ماكرة للإحتفاظ بالمجال الجوي والصحراويين.
ورغم ذالك وقفت الشقيقة الجزائر مع إسبانيا و ساندتها …و أبرمت معها خلال فترة الأزمة معادة الدفاع المشترك مع إسبانيا….
ألم اقل لكم أننّا فالحون في بعضنا البعض فقط؟؟؟
و حسبنا الله ونعم الوكيل!
اثناء تلك الأزمة وقفت دولة جارة شقيقة ترفع شعار الشرعية الدولية بجانب اسبانيا في حين معظم دول العالم ساندت المغرب