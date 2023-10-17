وزير الدفاع الإسرائيلي: أمام أعضاء “حماس” خياران الموت أو الاستسلام

القدس: اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الثلاثاء، أن أمام أعضاء حركة “حماس” الفلسطينية في غزة “خياران لا ثالث لهما وهما الموت أو الاستسلام”.

وقال غالانت للصحافيين في قاعة “نيفاتيم” العسكرية بجنوبي إسرائيل: “طائراتنا ستصل إلى كل مكان، ولكل صاروخ عنوان، وسوف نصل إلى كل فرد من أعضاء حماس”.

وأضاف غالانت، الذي كان يقف إلى جانب طائرة من طراز إف 35: “أمام أعضاء حماس خياران: إما الموت في مواقعهم أو الاستسلام دون قيد أو شرط ولا يوجد خيار ثالث”.

وتابع وزير الدفاع الإسرائيلي: “سنمحو منظمة حماس ونفككها من كل قدراتها”.

وحتى الساعة 12:50 (ت.غ) لم تعقب الحركة على تصريحات غالانت.



وفجر 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أطلقت حركة “حماس” وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية “طوفان الأقصى”، ردا على “اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة”.

في المقابل، أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية “السيوف الحديدية”، ويواصل شن غارات مكثفة لليوم الحادي عشر على التوالي، على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

(وكالات)