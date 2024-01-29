وزير الدفاع الإسرائيلي: الجيش “سيتحرّك قريبا جدا” على الحدود الشمالية مع لبنان- (صوره)

القدس: أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت الاثنين أن الجيش الإسرائيلي “سيتحرّك قريبًا جدًا” في شمال الدولة العبرية عند الحدود مع لبنان حيث تتبادل القوات الإسرائيلية القصف يوميًا مع حزب الله.

وأبلغ الوزير الجنود المتمركزين قرب الحدود مع غزة أنهم سيغادرون المنطقة للانتقال إلى الشمال.

وقال غالانت “سيتحرّكون قريبًا جدًا (…) إذًا ستُعزز القوات في الشمال”، مشيرًا إلى أن جنود احتياط سيتركون مواقعهم استعدادًا لهذه العمليات المستقبلية.

Live update: Gallant says troops along northern border will ‘very soon go into action’ https://t.co/nd7TaPC1yR — ToI ALERTS (@TOIAlerts) January 29, 2024

ومنذ بدء الحرب بين حماس وإسرائيل في قطاع غزة في تشرين الأول/أكتوبر، تشهد الحدود بين جنوب لبنان وشمال إسرائيل بشكل شبه يومي تبادلاً للقصف بين القوات الإسرائيلية وحزب الله الذي يؤكد أنه يتحرّك “دعمًا ومساندة” للحركة الفلسطينية.

الاثنين، تبنى حزب الله مسؤولية 12 هجومًا على مواقع للجيش الإسرائيلي قرب الحدود باستخدام صواريخ إيرانية الصنع من طراز “فلق 1”.

مساء الاثنين، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه نفذ ضربات ضد حزب الله ردًا على ذلك، بما في ذلك ضدّ “منشآت ونقطة مراقبة في قرى مركبا والطيبة ومارون الراس اللبنانية”.

وأكد الجيش أيضًا إطلاق عدة مقذوفات من لبنان، مشيرًا إلى أنه “ردّ باستهداف مواقع الإطلاق ومواقع أخرى في لبنان”.

وفي وقت سابق هذا الشهر، قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال هرتسي هليفي إن احتمال نشوب حرب “في الأشهر المقبلة” في شمال البلد أصبح اليوم “أعلى بكثير مما كان عليه في الماضي”.

ومنذ بدء التصعيد، قتل أكثر من مئتَي شخص في لبنان، وفق حصيلة جمعتها وكالة فرانس برس. في الجانب الإسرائيلي من الحدود، قُتل 15 شخصًا هم تسعة جنود وستة مدنيين، بحسب الجيش الإسرائيلي.

الاثنين، أكّد غالانت أن مقاتلي حماس يفتقرون إلى الإمدادات والذخيرة وأن الحرب ستستمر رغم ذلك عدة أشهر.

اندلعت الحرب بين إسرائيل وحماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر نتيجة هجوم غير مسبوق نفذته الحركة الفلسطينية على إسرائيل من قطاع غزة وأسفر عن مقتل 1140 شخصا، معظمهم من المدنيين قضى غالبيتهم في اليوم الأول، بحسب السلطات الإسرائيلية.

وردت إسرائيل على أسوأ هجوم في تاريخها بحملة جوية وبرية على غزة، وتعهدت القضاء على حركة حماس. وأسفرت حملتها عن 26637 قتيلا غالبيتهم من النساء والأطفال، بحسب وزارة الصحة التابعة لحركة حماس.

(أ ف ب)