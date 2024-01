وزير الدفاع الإسرائيلي: الجيش “سيتحرّك قريبا جدا” على الحدود الشمالية مع لبنان- (صوره)

القدس: أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت الاثنين أن الجيش الإسرائيلي “سيتحرّك قريبًا جدًا” في شمال الدولة العبرية عند الحدود مع لبنان حيث تتبادل القوات الإسرائيلية القصف يوميًا مع حزب الله.

وأبلغ الوزير الجنود المتمركزين قرب الحدود مع غزة أنهم سيغادرون المنطقة للانتقال إلى الشمال.

وقال غالانت “سيتحرّكون قريبًا جدًا (…) إذًا ستُعزز القوات في الشمال”، مشيرًا إلى أن جنود احتياط سيتركون مواقعهم استعدادًا لهذه العمليات المستقبلية.

