وزير الدفاع الإسرائيلي: القتال في غزة له “ثمن باهظ”- (تدوينة)

تل أبيب: قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس يوم الجمعة إن القوات الإسرائيلية تدفع ثمنا باهظا لنجاحاتها العسكرية ضد حركة “حماس” الفلسطينية في قطاع غزة.

وأَضاف كاتس على موقع إكس أن “آلاف الجنود من الجيش الإسرائيلي النظامي وجنود الاحتياط يقاتلون الآن ببطولة في غزة من أجل إطلاق سراح الرهائن وتدمير إرهابيي حماس”.

وتابع وزير دفاع الاحتلال أن “الإنجازات عظيمة، لكن مع ذلك، المخاطر كبيرة والثمن باهظ”.

وجاء هذا التصريح بعدما أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أن جنديا قتل خلال القتال يوم الخميس، بينما أصيب جندي آخر بجروح خطيرة يوم الجمعة.

وقال كاتس: “يجب على جميع المواطنين الإسرائيليين احتضان وتقوية قادة الجيش الإسرائيلي والجنود والصلاة من أجل سلامتهم ونجاحهم”.

אלפי חיילי צה”ל בסדיר ובמילואים נלחמים כעת בגבורה בעזה למען שחרור החטופים והשמדת מחבלי החמאס. צה”ל פועל בעוצמה תוך מתן מעטפת הגנה מקיפה לכוחות המתמרנים מהאוויר, מהיבשה ומהים, וליווי הפעילות בכלים כבדים לסיכול מטענים והרס מבנים מאיימים. ההישגים גדולים ועדיין הסכנות גדולות… — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) April 25, 2025

ويقول جيش الاحتلال الإسرائيلي إن 400 جندي قتلوا في القتال في قطاع غزة.

(د ب أ)