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وزير الدفاع الإسرائيلي: القتال في غزة له “ثمن باهظ”- (تدوينة)

منذ ساعتين

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس

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تل أبيب: قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس يوم الجمعة إن القوات الإسرائيلية تدفع ثمنا باهظا لنجاحاتها العسكرية ضد حركة “حماس” الفلسطينية في قطاع غزة.

وأَضاف كاتس على موقع إكس أن “آلاف الجنود من الجيش الإسرائيلي النظامي وجنود الاحتياط يقاتلون الآن ببطولة في غزة من أجل إطلاق سراح الرهائن وتدمير إرهابيي حماس”.

وتابع وزير دفاع الاحتلال أن “الإنجازات عظيمة، لكن مع ذلك، المخاطر كبيرة والثمن باهظ”.

وجاء هذا التصريح بعدما أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أن جنديا قتل خلال القتال يوم الخميس، بينما أصيب جندي آخر بجروح خطيرة يوم الجمعة.

وقال كاتس: “يجب على جميع المواطنين الإسرائيليين احتضان وتقوية قادة الجيش الإسرائيلي والجنود والصلاة من أجل سلامتهم ونجاحهم”.

ويقول جيش الاحتلال الإسرائيلي إن 400 جندي قتلوا في القتال في قطاع غزة.

(د ب أ)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    أبريل 26, 2025 الساعة 8:27 ص

    وستدفعون الثمن باهضا جدا جدا جدا لما سفكتموه من دماء أطفال ونساء غزة العزة هذي سنة وزيادة بإذن المنتقم الجبار الذي سينتقم لدماء أطفال غزة العزة منكم جميعا شر انتقام يا عصابة الحلف الصهيو صليبي الأمريكي البريطاني الغربي الحاقد الغادر الجبان الذي يعربد تقتيلا بالفلسطينيين منذ 1948 بواسطتكم يا عصابة القذارة والوحشية النازية الصهيونية الحقيرة النتنة التي تريد تهجير الفلسطينيين من غزة العزة و الضفة الغربية بدعم أمريكي بريطاني وغربي غادر حاقد جبان سارق لأرض فلسطين منذ 1948 ✌️🇵🇸☹️☝️🔥🐒🌪️🚀

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  2. يقول فصل الخطاب:
    أبريل 26, 2025 الساعة 8:32 ص

    ورب العزة و الجبروت الحي الذي لا يموت إن النصر سيكون حليف أحرار فلسطين بالوعد الإلهي الذي سيسحق مخططات عصابة الحلف الصهيو صليبي الأمريكي البريطاني الغربي الحاقد الغادر الجبان الذي زرع هذه الشرذمة الصهيو نازية الفاشية الحقيرة بقوة الحديد والنار معشر الفجار العام 1948 بتواطئ عربي مخجل مخزي مذل ✌️🇵🇸☹️☝️🐒🚀🌪️

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