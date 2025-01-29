وزير الدفاع الإسرائيلي: سنبقى في مخيم جنين بعد إتمام العملية العسكرية

القدس المحتلة: قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأربعاء، إن الجيش سيبقى في مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة حتى بعد انتهاء عمليته العسكرية داخله.

وأضاف في كلمة مصورة من مخيم جنين: “لن يعود المخيم إلى ما كان عليه، وبعد انتهاء العملية (لم يحدد موعدا لذلك)، ستبقى قوات من الجيش الإسرائيلي فيه للتأكد من عدم عودة الإرهاب” وفق تعبيره.

وأردف كاتس: “أرسل رسالة واضحة من هنا إلى السلطة الفلسطينية: توقفوا عن تمويل الإرهاب وقتل اليهود، وابدأوا محاربة الإرهاب بجدية”، بحسب ادعائه.

وتابع: “أي شخص يمول عائلات القتلة، ويربي أطفاله على تدمير إسرائيل، يعرض وجوده للخطر”، وفق قوله.

وفي 21 يناير/ كانون الثاني الجاري، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه وجهاز “الشاباك” وحرس الحدود، باشروا حملة عسكرية “لإحباط الأنشطة الإرهابية في جنين”، وفق زعمه، وأطلق عليها اسم “السور الحديدي”.

وجاءت عملية جنين في اليوم الثالث من تنفيذ اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، بعد إبادة جماعية إسرائيلية في قطاع غزة استمرت أكثر من 15 شهرا.

وتمثل العملية العسكرية شمالي الضفة، وفق إعلام عبري، محاولة من رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لاسترضاء وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش الغاضب من وقف إطلاق النار في غزة.

(الأناضول)