وزير الدفاع الإسرائيلي: سنفعل بإيران ما فعلناه “مع حماس في غزة”

القدس: قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الخميس، إن بلاده ستفعل بطهران “ما فعلته مع حماس في قطاع غزة”، بعد أيام من استهداف الحوثيين المدعومين من إيران لمطار تل أبيب.

وقال كاتس في بيان صادر عن مكتبه: “أحذر القيادة الإيرانية التي تمّول وتسلح وتوجه تنظيم الحوثيين الإرهابي: أسلوب الحروب بالوكالة قد انتهى، أنتم تتحملون المسؤولية المباشرة، ما فعلناه بحزب الله في بيروت، وبحماس في غزة، وبالأسد في دمشق، وبالحوثيين في اليمن، سنفعله بكم في طهران أيضا”.

كما حذر كاتس جماعة الحوثي من تلقي ضربات موجعة من إسرائيل إذا واصلت استهدافها، وأكد على جاهزية الجيش الإسرائيلي لأي مهمة، وفق تعبيره.

(وكالات)