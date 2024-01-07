سياسة | دولي

وزير الدفاع الإسرائيلي: عمليات الجيش في غزة لن تنتهي حتى عودة الرهائن

7 - يناير - 2024

وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت

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تل أبيب: قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت خلال لقاء في تل أبيب مع عائلات الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس في غزة، إن الجيش الإسرائيلي يعمل على إعادتهم إلى ديارهم.
وأضاف: “لن تنتهي الأنشطة العسكرية في غزة حتى يعود الرهائن إلى ديارهم”، وفقا لصحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.
وذكر مكتب غالانت أن الوزير أجاب على أسئلة العائلات و”أجرى نقاشا مفتوحا”، مؤكدا أن القتال لن يتوقف حتى يعود كل واحد منهم إلى إسرائيل.
كان رئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد أكد مجددا في اجتماع لمجلس الوزراء في وقت سابق من اليوم الأحد، على أن إسرائيل لن تتوقف عن قتال حماس حتى تتحقق جميع أهدافها، وهي: القضاء على حماس، وإعادة جميع الرهائن إلى الوطن، وضمان ألا تشكل غزة تهديدا على إسرائيل.
(د ب أ)

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  1. يقول سلام:
    يناير 7, 2024 الساعة 9:43 م

    لقد تم دق ’’ مسمار جحا’’ الرهائن ليكون ركيزة الابادة والتطهير في القطاع والضفة والقدس!!

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  2. يقول علي ابراهيم:
    يناير 7, 2024 الساعة 9:44 م

    نهايتكم كلكم يا حثالات قد اقتربت.

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