وزير الدفاع الإسرائيلي: قواتنا ستقتحم كامل مدينة غزة وشمال القطاع

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الاثنين، إن قواته البرية ستقتحم كامل منطقة مدينة غزة وشمال القطاع، متوعدا في الوقت ذاته مسلحي المقاومة الفلسطينية في الجنوب.

جاء ذلك في تصريحات لغالانت خلال تقييم للوضع العملياتي على حدود قطاع غزة، بمشاركة قائد القيادة الجنوبية في جيش الاحتلال الإسرائيلي يارون فينكلمان، وفق بيان لوزارة الدفاع، نقلته إذاعة جيش الاحتلال.

وقال غالانت، إن “مقاتلي (لواء النخبة مشاة) جولاني عادوا إلى (حي) الشجاعية (شرق مدينة غزة) ليغلقوا الدائرة، وهذه المرة لن يغادروا حتى يتم القضاء على جميع البنى التحتية الإرهابية الموجودة هناك”، على حد قوله.

وحسب البيان “اطلع الوزير على المعارك الدائرة في حي الشجاعية ومخيم جباليا للقضاء على أهداف لحماس”.

وقال غالانت إن العملية الحالية “ستؤدي إلى اقتحام كامل منطقة مدينة غزة وشمال القطاع”.

وحتى الساعة 17:30 (ت.غ)، لم يصدر تعليق عن “حماس” على تصريحات غالانت، لكن “كتائب القسام” الجناح العسكري للحركة، أعلنت في وقت سابق الاثنين، استهدافها 10 آليات عسكرية إسرائيلية شرق غزة، بقذائف الياسين “105”، وإجهازها على جنود إسرائيليين، في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

وذكر غالانت: “في الوقت نفسه، بدأ الجيش الإسرائيلي العمل في جنوب قطاع غزة، وسيكون مصير الإرهابيين هناك هو نفسه وأسوأ من مصير أولئك الموجودين في الشمال”، وفق قوله.

وتواجه القوات البرية الإسرائيلية مقاومة شرسة في شمال قطاع غزة، رغم العمليات العسكرية التي يرافقها قصف جوي ومدفعي عنيف أسفر عن استشهاد وإصابة آلاف الفلسطينيين المدنيين جلهم من الأطفال والنساء.

وتستمر العملية البرية للاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة منذ 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تخللتها هدنة لأسبوع انتهت في 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أُنجزت بوساطة قطرية مصرية أمريكية، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت حتى عصر الاثنين، 15 ألفا و899 شهيدا فلسطينيا، وأكثر من 42 ألف جريح، بالإضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.

(وكالات)