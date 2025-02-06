وزير الدفاع الإسرائيلي يأمر الجيش بإعداد خطة تسمح لسكان غزة بالمغادرة “الطوعية”

تل أبيب: طلب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، من جيش الاحتلال الإسرائيلي إعداد خطة تسمح لسكان غزة بالمغادرة الطوعية، في أعقاب الخطة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للسيطرة على القطاع وإجلاء سكانه.

وأفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” بأن كاتس رحب بخطة ترامب، وقال: “ستتضمن الخطة خيارات للخروج من خلال المعابر البرية، وترتيبات خاصة للخروج عن طريق البحر والجو”.

وأضاف الوزير أن “الدول التي وجهت اتهامات لإسرائيل بسبب أنشطتها في غزة، ملزمة بموجب القانون بالسماح لكل مقيم في غزة بدخول أراضيها”، بحسب ما أوردته الصحيفة.

وعقب لقاء ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال الرئيس الأمريكي مساء الثلاثاء إن الشريط الساحلي المطل على البحر المتوسط والذي دمرته الحرب بشكل كبير، يجب أن ينتقل إلى “ملكية” الولايات المتحدة.

وأشار ترامب إلى أن القطاع الفلسطيني المحاصر يمكن أن يتحول تحت قيادة أمريكا إلى “ريفييرا الشرق الأوسط“. ويهدف ترامب إلى إعادة توطين دائمة قرابة مليوني فلسطيني، من سكان القطاع، في دول أخرى الأمر الذي يعتبره خبراء انتهاكا للقانون الدولي.

وقوبل اقتراح ترامب بالرفض من جانب حلفاء وخصوم للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط وخارجها.

