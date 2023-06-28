وزير الدفاع الإسرائيلي يأمر باحتجاز 4 يهود لتورطهم في هجمات ضد فلسطينيين

تل أبيب: قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الأربعاء، إن من الصعب على إسرائيل وقف هجمات المستوطنين اليهود على الفلسطينيين، لكن لديها عدد من المشتبه بهم رهن احتجاز خاص وعززت قواتها في الضفة الغربية المحتلة.

ووقع غالانت أمر احتجاز إداري بحق أربعة متطرفين يهود متورطين في هجمات مؤخرا ضد فلسطينيين.

وجاءالأمر عقب توصيات من جهاز الأمن العام ” الشين بيت “، بحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” اليوم الأربعاء.

وتأتي هذه الخطوة وسط ضغط متزايد على أسرائيل لكبح الهجمات من جانب اليهود المتطرفين على القرى الفلسطينية.

وعقب الهجوم الذي وقع قرب مستوطنة عيلي وسط الضفة، قام مستوطنون بهجمات على قرية ترمسعيا أسفرت عن مقتل فلسطيني وإصابة 12 آخرين بالرصاص الحي، إضافة لإحراق نحو 30 منزلا، وأكثر من 60 مركبة.

كان وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن قد طالب، في اتصال هاتفي أمس الثلاثاء مع نظيره الإسرائيلي إيلي كوهين، بأن تبذل إسرائيل المزيد من الجهد لمنع هجمات المستوطنين على الفلسطينيين.

وردا على سؤال من المعارضة في الكنيست، أدان غالانت الاضطرابات ووصفها بأنها “ظاهرة اجتماعية خطيرة يتعين علينا التصدي لها”. ووصف الجناة بأنهم “مجموعة صغيرة”.

وقال إن القوات الإسرائيلية وجدت صعوبة في “توزيع انتباهها” بين هذا وبين النشطاء الفلسطينيين.

وأضاف غالانت “هناك 500 قرية فلسطينية بعضها بحجم بلدة. وهناك عشرات الآلاف من السكان (الفلسطينيين). ولا يمكن حماية كل منهم دفعة واحدة”.

ومضى يقول إن منع الإسرائيليين صعب “لأنك لا تستخدم المراقبة أو تنفيذ عمليات (عسكرية) عنيفة ضدهم”، وهو اعتراف واضح بأن التهديدات الفلسطينية عوملت بشكل مختلف.

وقال غالانت إن عددا من المشتبه بضلوعهم في إثارة الشغب وضعوا رهن “الاعتقال الإداري” أو احتجزوا دون توجيه اتهامات إليهم بناء على معلومات استخباراتية من مصادر لا يمكن الكشف عنها في المحكمة. وقال مسؤول آخر إن عدد هؤلاء المحتجزين أربعة. وقالت الشرطة إنه تم القبض على 12 شخصا أثناء النوبات التخريبية.

ولم يكن لهذه التأكيدات من حكومة إسرائيل اليمينية المتشددة تأثير كبير على الفلسطينيين، إذ تصف وزارة الخارجية الفلسطينية هجمات المستوطنين بأنها “إرهاب ترعاه الدولة”.

(وكالات)