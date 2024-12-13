وزير الدفاع الإسرائيلي يأمر جيشه بالبقاء على جبل الشيخ في الشتاء

دبي: أفاد بيان صادر عن مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، بأن الوزير يسرائيل كاتس، أصدر اليوم الجمعة أمرا للقوات الإسرائيلية بالاستعداد للبقاء على جبل الشيخ، وهو موقع استراتيجي يطل على دمشق، خلال فصل الشتاء.

وأضاف البيان: “نظرا لما يحدث في سوريا، فإن هناك أهمية أمنية بالغة لبقائنا على قمة جبل الشيخ”.

وأردف قائلا: “يجب بذل كل ما في وسعنا لضمان استعدادات الجيش الإسرائيلي في المنطقة، للسماح للقوات بالبقاء هناك في ظل الظروف الجوية الصعبة”، وفق المصدر.

واستغلت إسرائيل الإطاحة بنظام بشار الأسد، الأحد، فكثفت غاراتها على المواقع العسكرية في أنحاء متفرقة من سوريا، في انتهاك صارخ لسيادتها.

كما أعلنت تل أبيب، الأحد، انهيار اتفاقية فصل القوات مع سوريا لعام 1974، وانتشار الجيش الإسرائيلي في المنطقة العازلة منزوعة السلاح في هضبة الجولان السورية التي تحتل معظم مساحتها منذ 1967، في خطوة نددت بها الأمم المتحدة ودول عربية.

ومساء السبت، صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية “الكابينت”، على قرار غزو منطقة جبل الشيخ السورية والمنطقة العازلة هناك.

فيما ادعى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان، الخميس، بأن الوجود الإسرائيلي في المنطقة العازلة “مؤقت”.

(وكالات)