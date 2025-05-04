وزير الدفاع الإسرائيلي يتوعد بالرد بـ”سبعة أضعاف” بعد سقوط صاروخ أطلق من اليمن قرب مطار بن غوريون

لندن- “القدس العربي”: هدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأحد، بالرد “بسبعة أضعاف” على سقوط صاروخ أطلق من اليمن في محيط مطار بن غوريون قرب تل أبيب الساحلية.

وقال وزير الدفاع في بيان مقتضب: “من يضربنا سيتم ضربه بسبعة أضعاف”.

وكانت الشرطة الإسرائيلية أكدت “سقوط صاروخ” قرب المطار.

ولاحقاً، ذكر مسؤول إسرائيلي أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيعقد اجتماعاً هاتفياً مع وزير الدفاع يسرائيل كاتس ومسؤولين عسكريين آخرين بعد أن قصف الحوثيون في اليمن مطار بن غوريون بصاروخ باليستي.

ويبحث الاجتماع، الذي يعقد الساعة الثالثة عصراً، ردوداً محتملة، بما في ذلك توجيه ضربة إسرائيلية مباشرة لأصول الحوثيين في اليمن، حسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، اليوم الأحد.

وفي الساعة السابعة مساء، سيعقد نتنياهو اجتماعاً حضورياً لمجلس الوزراء الأمني لبحث توسيع الحملة العسكرية في غزة، والقتال في سوريا، والهجوم الحوثي، وقضايا أخرى.

وكان عدة أشخاص قد أصيبوا، في وقت سابق اليوم الأحد، جراء سقوط صاروخ أطلق من اليمن في مطار بن غوريون.

ووفق قناة 13 الإسرائيلية، سقط صاروخ أطلق من اليمن في بستان بالقرب من مطار بن غوريون، ما أدى إلى إصابة عدة أشخاص بجروح طفيفة.

(وكالات)