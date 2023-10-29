وزير الدفاع الإسرائيلي يتّهم حماس بممارسة “تلاعب نفسي” بشأن الرهائن

القدس: اتهم وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت الأحد حماس بممارسة “تلاعب نفسي” بشأن الأسرى الذين تحتجزهم في قطاع غزة، وذلك غداة إبداء الحركة الفلسطينية استعدادها للإفراج عنهم مقابل إطلاق سراح كل الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقال غالانت خلال لقائه ممثلين لعائلات الرهائن إن “القصص المنشورة من قبل حماس هي جزء من تلاعبها النفسي، وهي تلقي بثقلها على كل أمة إسرائيل. إن حماس تستخدم أعزاءنا بطريقة خبيثة، وتدرك الألم والضغط اللذين يتسبّب بهما” هذا الاستخدام، وفق بيان صادر عن مكتبه.

ووفق آخر حصيلة لسلطات الاحتلال، أخذت الحركة الفلسطينية معها حوالى 230 أسير خلال هجومها غير المسبوق على الدولة العبرية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر. وأدى الهجوم كذلك الى مقتل نحو 1400 شخص معظمهم من المدنيين الذين قضوا في اليوم الأول، بحسب سلطات الاحتلال.

وترد الدولة العبرية منذ ذلك الحين بقصف جوي ومدفعي مكثف على القطاع أدى إلى استشهاد أكثر من ثمانية آلاف شخص نصفهم تقريبا أطفال، بحسب آخر حصيلة صادرة عن وزارة الصحة التابعة لحماس.

وكان رئيس المكتب السياسي للحركة في غزة يحيى السنوار أبدى السبت استعداد حماس لإجراء صفقة تبادل أسرى “فورا”.

وقال السنوار في بيان “جاهزون فورا لعقد صفقة تبادل تشمل الإفراج عن جميع الأسرى في سجون الاحتلال مقابل الإفراج عن جميع الأسرى لدى المقاومة”.

ووفق نادي الأسير الفلسطيني، تحتجز سلطات الاحتلال حوالي 5200 منهم في سجونها، يقضي 559 منهم عقوبة حبس مدى الحياة.

وشدد غالانت الأحد على أن “تحركاتنا الميدانية هي جزء من جهودنا لإعادة الرهائن. ما لم تشعر حماس بالضغط العسكري، لن يتقدم شيء. هم يبحثون عن انهيار المجتمع الإسرائيلي في الداخل ويستخدمون الرهائن بطريقة وحشية”.

وسبق للحركة أن أفرجت عن أربع نساء من الرهائن، بينما أشارت تقديراتها الى أن “نحو 50” منهم قتلوا جراء القصف الإسرائيلي على القطاع.

(وكالات)