سياسة | دولي

وزير الدفاع الإسرائيلي يحذر إيران وحزب الله من توجيه ضربات انتقامية ضد بلاده

11 - أغسطس - 2024

وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت

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تل أبيب: حذر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت اليوم الأحد إيران وجماعة حزب الله اللبنانية من توجيه ضربات انتقامية ضد إسرائيل. 

وقال: “كل من يؤذينا بطريقة لم تحدث من قبل من المحتمل أن يصاب بطريقة لم تحدث من قبل”، مضيفا أن إسرائيل تقاتل من أجل وجودها في بيئة معادية. 

وتعد إسرائيل نفسها للتصدى لهجوم محتمل في أعقاب اغتيال قيادي بارز في حزب الله ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية إسماعيل هنية. 

وذكر غالانت: “آمل أن يفكروا في هذا الأمر وألا يصلوا إلى نقطة يجبروننا فيها على إلحاق أضرار كبيرة وزيادة احتمال اندلاع حرب على جبهات أخرى .” 

وأضاف: “لا نريد ذلك، لكننا بحاجة إلى أن نكون مستعدين”.

(وكالات)


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  1. يقول فصل الخطاب:
    أغسطس 11, 2024 الساعة 8:19 م

    ههه وماذا عن الغول الأمريكي يا انريكي الذي أرسل ترسانة سفنه الحربية وعسكرة الشرق الأوسط التعيس يا بئيس بني صهيون يا حثالة البشر حفدة القردة لقد سفكتم بما يكفي من دماء الفلسطنينيين أنتم وراعيتكم البائسة أمريكا اللعينة الخبيثة ✌️🇵🇸☹️💪🚀🐒🚀

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  2. يقول تاريخ حروب الغرب وأتباعهم:
    أغسطس 11, 2024 الساعة 9:04 م

    من ضربة قاضية!

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  3. يقول qoraish:
    أغسطس 11, 2024 الساعة 10:03 م

    والله لن يكون الصهاينة آمنين في الشرق الأوسط…
    وليس هناك عربي أو مسلم إلا ويكرهم … ولن تتمكن الحكومات العربية الفاسدة والمنافقة أبداً من تغيير ذلك !
    وبمجرد اندلاع الحرب سيتوجه جميع المسلمين نحو الفلسطينيين لقتل الصهاينة
    سوف ترى

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