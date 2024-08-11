وزير الدفاع الإسرائيلي يحذر إيران وحزب الله من توجيه ضربات انتقامية ضد بلاده

تل أبيب: حذر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت اليوم الأحد إيران وجماعة حزب الله اللبنانية من توجيه ضربات انتقامية ضد إسرائيل.

وقال: “كل من يؤذينا بطريقة لم تحدث من قبل من المحتمل أن يصاب بطريقة لم تحدث من قبل”، مضيفا أن إسرائيل تقاتل من أجل وجودها في بيئة معادية.

وتعد إسرائيل نفسها للتصدى لهجوم محتمل في أعقاب اغتيال قيادي بارز في حزب الله ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية إسماعيل هنية.

وذكر غالانت: “آمل أن يفكروا في هذا الأمر وألا يصلوا إلى نقطة يجبروننا فيها على إلحاق أضرار كبيرة وزيادة احتمال اندلاع حرب على جبهات أخرى .”

وأضاف: “لا نريد ذلك، لكننا بحاجة إلى أن نكون مستعدين”.

(وكالات)



