وزير الدفاع الإسرائيلي يشكر بايدن على دعمه الراسخ بخصوص الحرب في غزة

واشنطن: شكر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت في وقت متأخر أمس الأحد الرئيس الأمريكي جو بايدن على “دعمه الراسخ” لإسرائيل على مر الأعوام، في أعقاب إعلان بايدن قراره الانسحاب من خوض انتخابات الرئاسة.

وكتب غالانت على موقع إكس “دعمكم الراسخ خاصة أثناء الحرب كان لا يقدر بثمن. نحن ممتنون لقيادتكم وصداقتكم”.

(رويترز)