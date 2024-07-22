وزير الدفاع الإسرائيلي يشكر بايدن على دعمه الراسخ بخصوص الحرب في غزة

واشنطن: شكر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت في وقت متأخر أمس الأحد الرئيس الأمريكي جو بايدن على “دعمه الراسخ” لإسرائيل على مر الأعوام، في أعقاب إعلان بايدن قراره الانسحاب من خوض انتخابات الرئاسة.
وكتب غالانت على موقع إكس “دعمكم الراسخ خاصة أثناء الحرب كان لا يقدر بثمن. نحن ممتنون لقيادتكم وصداقتكم”.
(رويترز)
الشعوب العربية المحيطة بالاحتلال مثل مصر ليس لديها ما تخسره فمصر مفروض عليها ان تبقى ضعيفة ممتخلفة جائعة و في الواقع الشعب المصري يعيش في سجن كبير و ذلك حماية للاحتلال و غزة نعلم ما بها بسبب صمودها و هذا حالنا قبل ترامب فماذا سيقدم ترامب للاحتلال اكثر من ذلك
لعنة دماء أطفال غزة العزة ستصيبكم في مقتل أنتم وعصابة البيت الأسود الصهيوني الأمريكي التي عاثت سفكا بدماء أطفال ونساء غزة العزة هذي شهور وشهور وشهور وهم يقصفون الغزاوييين بالصواريخ الأمريكية القذرة التي تحول أجسادهم الطرية إلى أشلاء ورب السماء إن انتقام الله لشديد إنه قادم يا عصابة الشر الصهيو أمريكية البريطانية الغربية الحاقدة على الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🐖🚀