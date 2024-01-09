سياسة | دولي

وزير الدفاع الإسرائيلي يطالب بتكثيف الضغط على إيران لتجنب تصعيد في المنطقة

9 - يناير - 2024

وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

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تل ابيب: أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الثلاثاء أن تكثيف الضغط على إيران “ضروري” لتجنّب تصعيد في المنطقة مع استمرار حرب غزة.

ونقل بيان للحكومة عن غالانت قوله إن “زيادة الضغط على إيران هو أمر ضروري للغاية ويمكن أن يمنع التصعيد في المنطقة في ساحات أخرى”.

وخلال الاجتماع، شدد الوزير “على ان العمليات (العسكرية) في منطقة خان يونس بجنوب قطاع غزة ستتكثف وتستمر”.

وخلال لقائه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في وقت سابق، شدد بلينكن “على أهمية تجنب إلحاق مزيد من الضرر بالمدنيين وحماية البنى التحتية المدنية في غزة”.

ووصل بلينكن الذي تقدّم بلاده أكبر دعم سياسي وعسكري لإسرائيل في هذه الحرب، إلى الدولة العبرية بعد جولة إقليمية تهدف إلى الحؤول دون اشتعال المنطقة نتيجة تداعيات الحرب في قطاع غزة.

ومع دخول العدوان الإسرائيلي على غزة شهره الرابع متسبّبا بالمزيد من الضحايا والدمار وبأزمة إنسانية متعاظمة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي الانتقال إلى مرحلة جديدة تشمل تنفيذ عمليات أكثر استهدافا في وسط قطاع غزة وجنوبه.

(وكالات)



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  1. يقول فصل الخطاب:
    يناير 9, 2024 الساعة 5:50 م

    تقتلون الإيرانيين و الموساد الذي يعيث في إيران فسادا، ثم تطلبون من إيران أن لا تنتقم يا بني صهيون تبا لكم وألف ألف تب 🇵🇸✌️🔥🐒

    رد

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