سياسة | دولي

وزير الدفاع الإسرائيلي يعتبر أن اتفاق تهدئة مع حركة حماس يمثّل “فرصة إستراتيجية”

10 - سبتمبر - 2024

حجم الخط
0

تل أبيب: أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت في حوار مع صحافيين، أن اتفاق هدنة مع حركة حماس يسمح بالإفراج عن الرهائن المحتجزين في غزة، سيمثّل “فرصة إستراتيجية” لإسرائيل لتغيير الوضع الأمني على جميع الجبهات.

وقال إن إعادة الرهائن هو “الشيء الصحيح الذي يجب القيام به”، مضيفا: “إن التوصل إلى اتفاق هو أيضا فرصة إستراتيجية تمنحنا فرصة كبيرة لتغيير الوضع الأمني على جميع الجبهات”.

وحضّ غالانت المجتمع الدولي على مواصلة الضغط على حركة حماس للتوصل إلى اتفاق. وقال إنه يؤيد بشدة المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار المكوّن من ثلاث مراحل والذي أعلنه الرئيس الأميركي جو بايدن في 31 أيار/ مايو، معبرا عن أمله في أن يتم البناء عليها للتوصل الى نهاية للحرب.

وتنصّ خطة بايدن في المرحلة الأولى على وقف فوري لإطلاق النار لستة أسابيع والإفراج عن رهائن مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية، و”انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق المأهولة بالسكان في غزة”.

وقال غالانت للصحافيين في لقاء جرى الاثنين بمكتبه على أن تُنشر التصريحات الثلاثاء، “يتعيّن على إسرائيل التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يؤدي إلى وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع وإعادة الرهائن”، معتبرا أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة هيأت الأرضية “لشروط إطلاق النار”.

وقال إن حركة حماس “كتنظيم عسكري لم تعد موجودة” في قطاع غزة، مضيفا: “لا نزال نحارب إرهابيي حماس ونطارد قادتها”، إلا أن حماس “تقود الآن مجرد حرب عصابات” بحسب تعبيره.

(أ ف ب)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

لماذا يكرر ترامب دعوته لوقف “صيد الساحرات” وإعفاء نتنياهو من محاكمته؟
منذ 3 ساعات
إعلام عبري: واشنطن ستبلغ إسرائيل بضرورة إنهاء الحرب وتأجيل “تفكيك حماس”
منذ 4 ساعات
حماس تبحث في القاهرة جداول التهدئة.. والحديث عن تطورات بقبول المقترح الجديد يرتفع
22 - يونيو - 2025
فورين بوليسي: إسرائيل دولة قوية.. لكن لهذه الأسباب لن تكون أبدًا قوة مهيمنة
17 - يونيو - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية