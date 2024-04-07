سياسة | دولي

وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن اكتمال الاستعدادات للرد على أي سيناريو بخصوص إيران

7 - أبريل - 2024

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القدس: قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الأحد، إن الاستعدادات اكتملت للتعامل مع أي سيناريو قد يستجد مع إيران.

وأصدر مكتب غالانت البيان بعد أن عقد “تقييما لموقف العمليات” مع كبار ضباط الجيش.

وأضاف مكتبه في البيان: “إثر اكتمال التقييم، أكد الوزير غالانت على أن مؤسسة الدفاع أكملت الاستعدادات للردود في حالة وقوع أي سيناريو قد يستجد في مواجهة إيران”.

(رويترز)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    أبريل 7, 2024 الساعة 10:43 م

    هه نفخ ريش على ما فيش، و الاستقواء بعصابة البيت الأسود الصهيوني الأمريكي يا انريكي التي ستسقط في الحضيض المريع ورب الأقصى المبارك والبيت العتيق ✌️🇵🇸

    رد

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