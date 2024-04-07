وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن اكتمال الاستعدادات للرد على أي سيناريو بخصوص إيران

القدس: قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الأحد، إن الاستعدادات اكتملت للتعامل مع أي سيناريو قد يستجد مع إيران.
وأصدر مكتب غالانت البيان بعد أن عقد “تقييما لموقف العمليات” مع كبار ضباط الجيش.
وأضاف مكتبه في البيان: “إثر اكتمال التقييم، أكد الوزير غالانت على أن مؤسسة الدفاع أكملت الاستعدادات للردود في حالة وقوع أي سيناريو قد يستجد في مواجهة إيران”.
(رويترز)
هه نفخ ريش على ما فيش، و الاستقواء بعصابة البيت الأسود الصهيوني الأمريكي يا انريكي التي ستسقط في الحضيض المريع ورب الأقصى المبارك والبيت العتيق ✌️🇵🇸