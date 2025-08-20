وزير الدفاع الإسرائيلي يقر خطة السيطرة على غزة ويطلب استدعاء 60 ألف جندي احتياط

القدس: أقرّ وزير الدفاع الإسرائيلي خطة السيطرة على مدينة غزة، وأمر باستدعاء 60 ألف جندي احتياط للمشاركة في العملية، حسبما أفادت الوزارة الأربعاء.

وقالت الوزارة، إنّ الوزير يسرائيل كاتس “أقر خطة هجوم الجيش الإسرائيلي على مدينة غزة”. كذلك “وافق على إصدار أوامر استدعاء جنود الاحتياط اللازمين لتنفيذ المهمة” ويقدّر عددهم بنحو 60 ألف جندي.

ووافق كاتس على “الاستعدادات الإنسانية لإجلاء” السكان من مدينة غزة.

وأعلنت إسرائيل في مطلع آب/ أغسطس أنّها تستعد للسيطرة على مدينة غزة وعلى مخيمات النازحين القريبة، بهدف معلن هو هزيمة حركة حماس وتحرير الرهائن الذين اختُطفوا خلال هجوم الحركة الفلسطينية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وفي نهاية الأسبوع الماضي، أعلن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو اعتماد الخطة الجديدة للسيطرة على المدينة الواقعة في شمال قطاع غزة، بعدما وافقت عليها الحكومة الأمنية المصغّرة.

(أ ف ب)