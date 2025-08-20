سياسة | دولي

وزير الدفاع الإسرائيلي يقر خطة السيطرة على غزة ويطلب استدعاء 60 ألف جندي احتياط

منذ ساعتين

حجم الخط
0

القدس: أقرّ وزير الدفاع الإسرائيلي خطة السيطرة على مدينة غزة، وأمر باستدعاء 60 ألف جندي احتياط للمشاركة في العملية، حسبما أفادت الوزارة الأربعاء.

وقالت الوزارة، إنّ الوزير يسرائيل كاتس “أقر خطة هجوم الجيش الإسرائيلي على مدينة غزة”. كذلك “وافق على إصدار أوامر استدعاء جنود الاحتياط اللازمين لتنفيذ المهمة” ويقدّر عددهم بنحو 60 ألف جندي.

ووافق كاتس على “الاستعدادات الإنسانية لإجلاء” السكان من مدينة غزة.

وأعلنت إسرائيل في مطلع آب/ أغسطس أنّها تستعد للسيطرة على مدينة غزة وعلى مخيمات النازحين القريبة، بهدف معلن هو هزيمة حركة حماس وتحرير الرهائن الذين اختُطفوا خلال هجوم الحركة الفلسطينية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وفي نهاية الأسبوع الماضي، أعلن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو اعتماد الخطة الجديدة للسيطرة على المدينة الواقعة في شمال قطاع غزة، بعدما وافقت عليها الحكومة الأمنية المصغّرة.

(أ ف ب)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

الثوابتة: هجوم إسرائيل الدموي على حي الزيتون في غزة شرد مئات العائلات
16 - أغسطس - 2025
خطة “طحن غزة”: إخلاء وحصار و”طحين”.. وقصف جوي وبري.. و”طحين”.. وقتل
15 - أغسطس - 2025
صحيفة عبرية.. الإسرائيليون: احتلال غزة يعني قتل المخطوفين.. من غير أهداف الحرب؟
15 - أغسطس - 2025
صبرا آل غزة فإن ريح عدوكم ذاهبة
12 - أغسطس - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية