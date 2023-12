وزير الدفاع الإسرائيلي ينبه إلى أن الحرب في غزة “ستستغرق أكثر من بضعة أشهر”- (فيديو )

تل أبيب: أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت الخميس أن الحرب في غزة “ستستغرق أكثر من بضعة أشهر”، وذلك خلال لقائه مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان.

وقال غالانت إن “حماس منظمة إرهابية بنت نفسها على مدى عقد لمحاربة إسرائيل، وأقامت بنية تحتية تحت الأرض وفوق الأرض، وليس من السهل تدميرها”، مضيفا “سيتطلب الأمر فترة من الوقت، سيستغرق أكثر من بضعة أشهر، لكننا سننتصر وسندمرهم”.

#Israel’s war in #Gaza will “last more than several months,” says Defense Minister @yoavgallant to U.S. National Security Advisor @jakejsullivan.

Well, that’ll go down like a ton of bricks here in #WashingtonDC, where the demand is to close up in weeks.pic.twitter.com/u2TJj4krW5

— Charles Lister (@Charles_Lister) December 14, 2023