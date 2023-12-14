سياسة | دولي

وزير الدفاع الإسرائيلي ينبه إلى أن الحرب في غزة “ستستغرق أكثر من بضعة أشهر”- (فيديو )

منذ 40 دقيقة

وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت

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تل أبيب: أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت الخميس أن الحرب في غزة “ستستغرق أكثر من بضعة أشهر”، وذلك خلال لقائه مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان.
وقال غالانت إن “حماس منظمة إرهابية بنت نفسها على مدى عقد لمحاربة إسرائيل، وأقامت بنية تحتية تحت الأرض وفوق الأرض، وليس من السهل تدميرها”، مضيفا “سيتطلب الأمر فترة من الوقت، سيستغرق أكثر من بضعة أشهر، لكننا سننتصر وسندمرهم”.

(أ ف ب)

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