وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد بالتصعيد ضد غزة مع استمرار الاحتجاجات عند السياج الفاصل

“القدس العربي”: قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت اليوم الأربعاء إن تل أبيب مستعدة لتصعيد العمليات ضد قطاع غزة، مع استمرار الاضطرابات عند حدودها.

وقال غالانت، في مراسم ذكرى مرور خمسين عاما على حرب أكتوبر “لا نريد تصعيدا في القتال ولا نبحث عن قتال ولكن إذا وصلنا إلى المرحلة التي نحتاج فيها للتحرك، فلتكن عملية درع وسهم بمثابة تذكير لكل المجموعات الإرهابية بقدرات جهاز الأمن الإسرائيلي”، بحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” في موقعها الإلكتروني.

إذاعة الجيش:

غالانت خلال إحياء ذكرى حرب الغفران

“لا نسعى للحرب…ولكن إذا أُضطررنا للعمل…فإن عملية”درع وسهم” ستكون مجرد تذكير للعناصر”الإرهابيه” بقدرات المنظومه الأمنية”.#ترجمة_هشام_ناجى

Translated by 🇵🇸Hisham Naji✍

תרגום הישאם נאגי pic.twitter.com/pyBiOTJTCD — 🇵🇸 ابو العز السوافيرى 🇵🇸 (@AboAlezswafery) September 27, 2023

تفاعلات خطيرة حول برميل البارود وزير أمن العدو يوآف غالانت تطرق الليلة للإحتجاجات على حدود غزة في التجمع المركزي لإحياء الذكرى الخمسين لحرب يوم الغفران وقال مهدداً: “نحن لا نطمح إلى الحرب، ولكن إذا كان من الضروري التحرك – فإن عملية الدرع والسهم ستكون بمثابة تذكير لأي عنصر… pic.twitter.com/Ly7ysydeW9 — سعيد بشارات Saaed Bsharat (@saaed_bsharat) September 27, 2023

معاريف:

وزير الدفاع يوآف غالانت يهدد: “نذكّر قادة الإرهاب في غزة بأننا لا نريد التصعيد ولا نطمح إلى القتال، لكن إذا وصلنا إلى وضع كان فيه من الضروري التصرف ضدهم، ستكون عملية الدرع والسهم بمثابة تذكير لهم فيما يتعلق بقدرات النظام الأمني الإسرائيلي، وإذا تعرض مواطنون إسرائيليون أو… — مؤمن مقداد (@MumenMeqdad) September 27, 2023

كانت عملية درع وسهم قد استهدفت حركة الجهاد الإسلامي في غزة واستمرت خمسة أيام في شهر أيار واسفرت عن مقتل عدد من قادة الحركة.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، قال مسؤول فلسطيني إن وساطة تقودها الأمم المتحدة ودولة قطر لإعادة الهدوء على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل “لم تحرز أي تقدم” حتى الآن.

مسؤول فلسطيني: الوساطة تقودها الأمم المتحدة ودولة قطر لإعادة الهدوء على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل لم تحرز أي تقدم

وعادت الاحتجاجات الشعبية قرب السياج الفاصل مع إسرائيل شرق قطاع غزة أيام الجمعة وفي المناسبات الوطنية خلال الأسابيع الأخيرة وسط رصد لتصعيد تدريجي في حدة المواجهات.

وكان فلسطينيان أصيبا مساء الأربعاء برصاص الجيش الإسرائيلي خلال تظاهرات نظمها عدد من الشبان.

وأعلنت وزارة الصحة بالقطاع في بيان مقتضب وقوع “إصابتين في صفوف الشبان الفلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي” دون توضيح طبيعتها.

ولليوم الـ 11 على التوالي يواصل عشرات الشبان الفلسطينيين التظاهر قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل.

وتأتي التظاهرات بدعوة من شبان يطلقون على أنفسهم “الشباب الثائر” عبر مواقع التواصل الاجتماعي “تنديداً باقتحام مستوطنين للمسجد الأقصى والانتهاكات المستمرة بالضفة الغربية واستمرار حصار غزة”.

وبالتزامن مع انطلاق فترة الأعياد اليهودية التي بدأت مساء 15 سبتمبر الجاري بحلول عيد “رأس السنة العبرية” وتتواصل حتى 8 أكتوبر المقبل، تكثف جماعات يمينية إسرائيلية اقتحاماتهم للمسجد الأقصى.

بينما تشهد الضفة الغربية منذ العام الماضي حالة من التوتر الشديد إثر اقتحامات الجيش الإسرائيلي للمدن والمخيمات الفلسطينية.

ومنذ العام 2007 تفرض إسرائيل حصارا على قطاع غزة، نجم عنه تدهور كبير في الأحوال الاقتصادية والمعيشية.

(وكالات)