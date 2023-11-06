وزير الدفاع الإسرائيلي يوافق على خطط إضافية للجيش بغزة

تل أبيب: وافق وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، مساء الاثنين، على خطط عملياتية إضافية، للعملية البرية بقطاع غزة.

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان تداولته وكالات إخبارية: “أنهى وزير الدفاع يوآف غالانت، لقاء وافق خلاله على خطط عملياتية إضافية، لأنشطة الجيش الإسرائيلي في مدينة غزة والمنطقة الشمالية من القطاع”.

ونقل البيان عن غالانت قوله: “لقد انتهيت للتو من الإحاطة، التي وافقت خلالها على خطط الجيش الإسرائيلي للأنشطة العملياتية في قطاع غزة”.

وأضاف “كانت أنشطة الجيش الإسرائيلي خلال اليوم الماضي مثيرة للإعجاب للغاية”، على حد قوله.

وأكد غالانت أنه “خلال الـ24 ساعة الأخيرة، قمنا بتصفية كل من قادة السرايا (الذراع المسلح للجهاد الإسلامي)، وقادة الكتائب (الذراع العسكري لحماس)، الذين كان من المتوقع أن يحل بعضهم محل القادة الذين قمنا بتصفيتهم قبل يوم أو يومين”.

وفي وقت سابق الاثنين، قال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه تمكن من تصفية قائد كتيبة “دير البلح” التابعة لحركة “حماس” وائل أبو عسفة، فيما لم تعلق “حماس” على ما أورده الجيش في بيانه حتى الساعة 20:00 (ت.غ).

ومنذ 31 يوما، يشن الجيش الإسرائيلي “حربا مدمرة” على غزة، استُشهد فيها عشرة آلاف و22 فلسطينيا، منهم 4104 أطفال و2641 سيدة، وأصيب أكثر من 25 ألفا آخرين، كما استُشهد 159 فلسطينيا واعتقل 2150 في الضفة الغربية، بحسب مصادر فلسطينية رسمية.

(الأناضول)